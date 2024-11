Công an phá nhanh nhiều vụ trộm cắp ở trung tâm TP.HCM

Thời gian qua, lực lượng Công an Q.1 (TP.HCM) truy xét, phá nhanh các vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại trung tâm TP.HCM.

Mượn xe đi gây án

Ngày 28.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Huỳnh Tấn Tài (33 tuổi) và Nguyễn Chí Cường (38 tuổi, cùng ở Q.8) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Camera ghi lại cảnh Tài và Cường dùng đoản sắt bẻ khóa, trộm cắp xe máy ở trung tâm TP.HCM ẢNH: CẮT TỪ CLIP

1 người khác là Bùi Quang Trọng cũng bị cơ quan chức năng lập hồ sơ, đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Theo điều tra, Tài, Cường và Trọng là bạn của nhau. Tối 30.10, Tài và Cường lên kế hoạch, hẹn nhau đi trộm cắp xe máy ở trung tâm TP.HCM. Do không có phương tiện đi lại, Tài và Cường đã đến nhà Trọng chơi rồi mượn xe của Trọng, nói đi công việc.

Khoảng 3 giờ ngày 31.10, Tài và Cường đến hẻm trên đường Phạm Ngũ Lão (Q.1) thì phát hiện có nhiều xe máy dựng bên ngoài nên tiếp cận, dùng đoản sắt bẻ khóa 1 xe máy đắt tiền. Cả 2 tẩu thoát về hướng Q.7 rồi gửi xe vừa trộm được vào bãi giữ xe trên đường Phạm Văn Nghị (P.Tân Phong).

Đến chiều cùng ngày, cả 2 bán chiếc xe trộm được cho người tên Hùng (chưa rõ lai lịch) với giá 4 triệu đồng.

Trưa 1.11, Tài và Cường tiếp tục mượn xe máy của Trọng đi gây án. Cả 2 đến một con hẻm trên đường Hồ Hảo Hớn (Q.1), dùng đoản bẻ khóa, trộm 1 xe máy. Trên đường tẩu thoát, cả 2 ghé vào bãi đất trống để thay biển số giả cho xe vừa trộm được.

Nhận tin báo từ các nạn nhân, các đơn vị nghiệp vụ Công an Q.1 nhanh chóng truy xét, bắt giữ Tài và Cương. Cả 2 khai động cơ gây án là do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Công an test nhanh, xác định Tài, Cường và Trọng đều dương tính với ma túy. Tài có 7 tiền án, tiền sự; Cương có 3 tiền án, tiền sự; Trọng có 4 tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.

"Nữ quái" chuyên móc túi, lấy điện thoại

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 cũng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thị Nở để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Do không có tiền tiêu xài, 18 giờ ngày 2.11, Nở chạy xe máy đến khu vực Q.1 để tìm người sơ hở, ra tay trộm cắp.

Võ Thị Nở gây ra nhiều vụ móc túi trộm điện thoại ở TP.HCM ẢNH: CACC

Nở đến rạp chiếu phim trên đường Nguyễn Trãi (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) thì phát hiện chị L.H.T.V (17 tuổi, ở Q.1) đang đi cùng bạn, bên vai phải có đeo túi xách không kéo khóa, bên trong có để chiếc điện thoại iPhone 14 Plus. Thấy vậy, Nở bám theo chị V. lên cầu thang bộ tầng 1 rồi áp sát, che chắn, móc túi lấy trộm chiếc điện thoại, mang bán tại cửa hàng ở Q.8 được 3 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an Q.1 khẩn trương vào cuộc truy xét, đến ngày 13.11 thì bắt giữ Nở trên đường Cống Quỳnh (P.Nguyễn Cư Trinh).

Tại cơ quan công an, Nở còn khai nhận đã gây ra 2 vụ móc trộm điện thoại khác trong ngày 13.11, tại Bệnh viện Da Liễu (Q.3) và Bệnh viện Q.1. Công an đã thu hồi tang vật trong 3 vụ trộm cắp. Sau khi thu thập đủ tài liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nở về hành vi trộm cắp tài sản.