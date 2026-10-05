Công an phường Tân Thành báo cáo vụ việc 'bí thư nghi phòng bị đột nhập'

Ngày 4.10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an phường Tân Thành (Cà Mau) đã có thông báo kết quả giải quyết đơn yêu cầu của ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần môi trường đô thị Cà Mau, liên quan nghi vấn có người đột nhập vào phòng làm việc của ông Cường, làm hư hỏng ổ cứng máy tính lưu trữ nhiều tài liệu của công ty.

Theo thông báo của Công an phường Tân Thành, trước đó ngày 30.7, làm việc với công an, ông D.T.N - lãnh đạo Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau, trình bày vào buổi trưa (không nhớ thời gian cụ thể), ông phát hiện phòng ông Cường làm việc không khóa cửa, không tắt đèn, máy lạnh. Ông N. cho biết có vào phòng ông Cường vài lần để tắt đèn, máy lạnh và kiểm tra bàn làm việc mới lắp đặt. Khi ra ngoài, ông N. đóng cửa nhưng không khóa vì không có chìa khóa phòng.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh người đàn ông mặc áo trắng xuất hiện trước phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Cường ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chiều 4.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Cường cho biết sẽ có đơn đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau khẩn cấp chỉ đạo xác minh, điều tra động cơ người vào phòng làm việc của ông. Ông nghi ngờ ổ cứng máy tính của cơ quan bị lấy, thay bằng ổ khác; ổ thay thế hiện được Công an phường Tân Thành tạm giữ.

Theo ông Cường, ổ cứng lưu thông tin cá nhân của đảng viên, cán bộ chủ chốt và Bí thư Đảng ủy phục vụ công tác cán bộ, gồm số căn cước công dân, ngày sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc. Ông lo ngại dữ liệu bị phát tán, lợi dụng, ảnh hưởng uy tín, danh dự và nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Ông Cường cũng khẳng định: "Theo hình ảnh camera ghi lại, có người vào phòng tôi vào trưa 10.6, trước đó tôi đã tắt đèn, khóa cửa ra ngoài có việc rồi về nhà luôn".

Như Thanh Niên thông tin, ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau trước đó đã có báo cáo Đảng ủy phường Tân Thành, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau rằng, phòng làm việc của ông tại trụ sở công ty có dấu hiệu bị đột nhập vào ngày 10.6.

Theo báo cáo, khi trở lại làm việc vào đầu giờ chiều 10.6, ông Cường phát hiện phòng làm việc có dấu hiệu bị xáo trộn, máy tính được giao quản lý phục vụ công tác Đảng và công việc chuyên môn không thể khởi động.

Camera ghi lại ngày 10.6, người đàn ông mặc áo trắng mở cửa phòng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông Cường đã đề nghị kiểm tra thiết bị. Nhân viên kỹ thuật sau đó nhận định ổ cứng có dấu hiệu chập mạch, cháy xém và nêu nghi vấn thiết bị có thể đã bị thay đổi. Cho rằng vụ việc có dấu hiệu bất thường, ông Cường trình báo Công an phường Tân Thành.

Trong báo cáo, ông Cường cho biết trích xuất dữ liệu camera nội bộ công ty ghi nhận có người vào phòng ông từ 11 giờ 24 phút đến 11 giờ 41 phút ngày 10.6.

Ngày 11.6, ông Cường gửi đơn đề nghị Công an phường Tân Thành xác minh, làm rõ vụ việc. Cùng ngày, ông Cường được mời tham dự cuộc họp do ông D.T.N, lãnh đạo Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau chủ trì. Trong báo cáo, ông Cường phản ánh, sau cuộc họp trên, phòng làm việc của ông bị cắt điện, thay ổ khóa và niêm phong.

Đến sáng 12.6, ông Cường nhận quyết định (ký ngày 11.6) về việc tạm đình chỉ lao động đối với ông trong 15 ngày. Lý do là để làm rõ trách nhiệm, xử lý hành vi vi phạm nội quy lao động công ty trong việc chỉ đạo xử lý rác, mất cắp thẻ nhớ và dữ liệu camera của công ty.