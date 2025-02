Công an Q.11 truy bắt nhanh tên trộm người nước ngoài, thu hồi 20 triệu đồng

Ngày 5.2, Công an Q.11 (TP.HCM) thông tin đã điều tra, khám phá nhanh vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn. Nghi phạm là người nước ngoài.

Thượng tá Trần Văn Phước, Phó trưởng Công an Q.11 trao trả tài sản cho người bị hại ẢNH: CACC

Theo công an, khoảng 21 giờ ngày 2.2, chị D.H.Hạnh (23 tuổi) nhân viên làm việc tại cửa hàng "Shop cầu lông VNB" ở đường Lạc Long Quân (P.5, Q.11) đứng bán hàng cho một vị khách nước ngoài.

Sau khi xem hàng tại kệ trưng bày, vị khách ưng ý một cây vợt đánh cầu lông có giá 1,3 triệu đồng và giao tiếp hỏi mua bằng tiếng Anh. Vị khách ngỏ ý thanh toán bằng tiền USD và đưa ra một tờ tiền mệnh giá 100 USD.

Trong lúc đưa tiền cho chị Hạnh thì người đàn ông chỉ vào cọc tiền của chị trong ngăn kéo quầy thu ngân và muốn thối lại tiền thừa bằng tiền VNĐ.

Nhân lúc chị Hạnh mất tập trung thì người này giật lấy cọc tiền trên tay chị Hạnh và xáo trộn các tờ tiền, sau đó trả lại cọc tiền cho chị, rồi rời đi. Khi chị Hạnh kiểm đếm lại cọc tiền thì phát hiện bị mất số tiền lên đến 20 triệu đồng (tiền ban đầu chị cầm trên tay là 33 triệu đồng).

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an Q.11 đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ thu thập chứng cứ có liên quan, trích xuất camera; đồng thời phối hợp Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM để điều tra. Chỉ sau chưa đầy 48 giờ kể từ lúc xảy ra vụ việc, lúc 17 giờ 30 ngày 4.2, Công an Q.11 phối hợp Đội 2 (PC02), Công an P.2 (Q.Tân Bình) kiểm tra hành chính một căn hộ trên địa bàn P.2 (Q.Tân Bình) và đưa nghi phạm về trụ sở công an làm việc.

Qua khai thác nhanh, Công an Q.11 đã xác minh đối tượng tên Hesmati Norouz (43 tuổi, quốc tịch Iran). Ban đầu người này khai báo quanh co và không nhận tội, nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi người này đã nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.

Sau đó, Công an Q.11 bàn giao tài sản bị mất (trộm cắp) cho chị Hạnh. Nhận lại toàn bộ số tiền 20 triệu đồng, chị Hạnh bày tỏ xúc động và gửi lời cảm kích đến lực lượng công an.