Công an Q.Gò Vấp truy tìm chủ nhân chiếc xe máy đi giao ma túy

Theo đó, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) đang thụ lý vụ án mua bán trái phép chất ma túy, xảy ra trước nhà số 1414 Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp ngày 19.3.2024 theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 27.3.



Công an Q.Gò Vấp tìm chủ nhân chiếc xe mô tô mang BKS: 54Y9 - 6480 CÔNG AN CUNG CẤP

Cụ thể, lúc 10 giờ ngày 19.3, tổ công tác Công an P.13 đi tuần tra trên địa bàn, vừa đến trước địa chỉ 1414 Lê Đức Thọ thì phát hiện nghi phạm Huỳnh Hữu Nhân (46 tuổi, ở xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) đang điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda, màu đỏ đen bạc, mang BKS: 54Y9 - 6480; số máy: HC12E-0625653, số khung: RLHHC12219Y-019749 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an phát hiện Huỳnh Hữu Nhân đang có hành vi tàng trữ, cất giấu trái phép chất ma túy trong lòng bàn tay trái. Ngay lập tức, tổ công tác lập biên bản thu giữ, niêm phong vật chứng và phối hợp Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an Q.Gò Vấp tiến hành truy xét.

Qua điều tra xác định, Huỳnh Hữu Nhân mua ma túy của Nguyễn Thành Luân (36 tuổi, ở xã Bà Điểm). Công an Q.Gò Vấp tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Luân và đưa nghi can Luân về để trụ sở công an để làm việc. Qua đấu tranh, Luân khai nhận giao ma túy cho Nhân đi bán để thu lợi bất chính.

Kết quả giám định xác định số ma túy công an thu giữ là 0,2118 gram heroin. Thông tin xe mô tô qua giám định thực tế trùng khớp với dữ liệu đã đăng ký như trên. Qua trích lục hệ thống của lực lượng CSGT xác định, xe mô tô mang BKS 54Y9 - 6480 đang đứng tên ông Đinh Quang Viên (47 tuổi, ở xã Bà Điểm). Qua làm việc, Huỳnh Hữu Nhân cho biết, xe mô tô này mua cách đây 5 năm, không nhớ rõ mua từ ai, không làm thủ tục sang bán, chỉ đưa tiền và giữ giấy chứng nhận đăng ký xe tên Đinh Quang Viên.

Chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda, màu đỏ đen bạc mà nghi phạm Huỳnh Hữu Nhân mang ma túy đi giao CÔNG AN CUNG CẤP

Còn ông Đinh Quang Viên (người đứng tên chủ xe) trình bày, xe mô tô mang BKS 54Y9 - 6480 đã được ông Viên cầm đứt cho tiệm cầm đồ cách đây khoảng 10 năm (tiệm cầm đồ nào thì không nhớ rõ). Khi ông Viên cầm đứt chiếc xe thì có giao lại giấy đăng ký xe gốc cho phía cầm đồ. Ông Viên xác định bản thân không phải là chủ sở hữu của xe mô tô mang BKS 54Y9 - 6480 và không liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy của Nhân.



Theo Công an Q.Gò Vấp, căn cứ quy định về công tác truy tìm trong lĩnh vực phòng chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn xã hội của Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra thông báo truy tìm chủ nhân chiếc xe máy, là chủ sở hữu hợp pháp hiện tại nói trên.

Nếu ai nhận mình là chủ sở hữu hợp pháp, yêu cầu liên hệ Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an Q.Gò Vấp, địa chỉ: 584 Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp, liên hệ đồng chí Lê Hải Đăng, số điện thoại 0917.870.009 để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.