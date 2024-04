Công an Quảng Trị siết kỷ luật điều lệnh trong dịp lễ 30.4 - 1.5

Ngày 30.4, Công an Quảng Trị cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành điều lệnh CAND nhằm đôn đốc, chấn chỉnh, phòng ngừa sai phạm của cán bộ, chiến sĩ trong dịp lễ 30.4 và 1.5, Tổ công tác (gồm tổ điều lệnh chuyên trách của công an tỉnh và các đơn vị liên quan) tiến hành kiểm tra tại công an các đơn vị, địa phương.

Tổ điều lệnh về kiểm tra, giám sát tại Công an P.1 (TX.Quảng Trị, Quảng Trị) THANH LỘC

Trước, trong và sau dịp lễ 30.4 và 1.5, tổ công tác của Công an tỉnh Quảng Trị đã tăng cường công tác kiểm tra Điều lệnh CAND, kịp thời phát hiện, báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh kết quả kiểm tra để chỉ đạo, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp đơn vị, cán bộ, chiến sĩ vi phạm.

Theo Công an Quảng Trị, tổ công tác sẽ tập trung kiểm tra vào các nội dung: việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quy trình, quy chế công tác; việc chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, kỷ luật, chế độ trực lãnh đạo, trực chỉ huy, trực ban, thường trực sẵn sàng chiến đấu; công tác canh gác bảo vệ mục tiêu; công tác quản lý và bảo quản vũ khí, công cụ hỗ trợ, phòng, chống cháy, nổ; tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử khi thực hiện nhiệm vụ; việc thực hiện Luật phòng, chống tác hại rượu bia và quy định của Bộ Công an về cấm uống rượu, bia và các chất có cồn trong ngày trực…

Cán bộ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra nồng độ cồn THANH LỘC

Theo đó, qua kiểm tra bước đầu, lãnh đạo công an các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo quân số thường trực sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND, tư thế, tác phong chuẩn mực. Tuy nhiên, có một số ít tập thể, cá nhân có biểu hiện thiếu nghiêm túc trong việc thực hiện nhiệm vụ, đã được tổ công tác nhắc nhở, chấn chỉnh nghiêm khắc.