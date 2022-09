Công an Tây Ninh cấp căn cước công dân gắn chip điện tử xuyên lễ 2.9

Ngày 4.9, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thực hiện chỉ đạo UBND tỉnh, ngành công an đã và đang thực hiện đợt cao điểm cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử đến hết ngày 30.9.



Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị đã rà soát, thống kê số lượng công dân trong độ tuổi nhưng chưa đi làm CCCD gắn chip điện tử, để phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo công an cấp xã viết giấy mời công dân đến trụ sở công an xã làm CCCD.





Để bảo đảm 100% công dân trong độ tuổi trên địa bàn tỉnh được cấp CCCD gắn chip điện tử, công an cấp huyện đã huy động cán bộ, chiến sĩ thành lập các tổ CCCD bảo đảm mỗi huyện 4 tổ, mỗi tổ 3 cán bộ, làm việc liên tục 3 ca từ 7 - 22 giờ hằng ngày. Các tổ luân phiên thu nhận và hoàn chỉnh hồ sơ CCCD cho người dân với phương châm 'thực hiện tại địa phương nào, xong địa phương đó'.

Đặc biệt, để đảm bảo kịp tiến độ, công an các địa phương đã thực hiện cấp căn cước công dân xuyên suốt những ngày nghỉ lễ 2.9.