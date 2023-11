Công an Thái Bình sẽ có báo cáo về người tung tin mang súng lên máy bay

Ngày 9.11, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, liên quan đến vụ việc hành khách tung tin mang súng lên máy bay khiến chuyến bay phải delay 2 giờ đồng hồ tại sân bay Đà Nẵng, sáng nay, Công an Thái Bình đã có thông tin về việc xử lý đối với trường hợp này.

Sân bay Đà Nẵng NGUYỄN TÚ

Cụ thể, Công an Thái Bình xác định người tung tin mang súng lên máy bay là trung tá Lê Xuân Quang, Phó phòng An ninh mạng Công an Thái Bình. Vị này đang đi học tại Học viện Hậu Cần (địa chỉ tại P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên, TP.Hà Nội).

"Trước mắt, việc xử lý kỷ luật cán bộ sẽ thuộc thẩm quyền của Học viện Hậu cần, nơi trung tá Quang đang theo học. Chiều nay, Công an Thái Bình sẽ có báo cáo chi tiết về việc này", nguồn tin cho biết.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vụ việc trên xảy ra với chuyến bay số hiệu VN 186, chặng bay từ Đà Nẵng đi Hà Nội, khởi hành theo lịch là 19 giờ 25 phút ngày 7.11 với tổng cộng 97 hành khách.

Lúc này, 2 nam hành khách ngồi ghế 29A và 30D "đùa giỡn nhau có súng trong người", 2 người này không có hành lý ký gửi. Do đó, cơ trưởng đã ra quyết định từ chối vận chuyển.

Hai hành khách sau đó bị đưa về phòng trực ban an ninh hàng không, qua lục soát người, hành lý xách tay thì không phát hiện súng, hàng nguy hiểm hay chất cấm, cháy nổ.

Kiểm tra nhân thân 2 hành khách tung tin mang súng lên máy bay, lực lượng sân bay xác định là 2 người này là: Nguyễn Đức Trọng (30 tuổi, ngụ xã Bắc Hải, H.Tiền Hải) ngồi ghế 30D và Lê Xuân Quang (40 tuổi, ngụ TP.Thái Bình), ngồi ghế 29A.

Cảng vụ hàng không miền Trung đã tiếp nhận 2 hành khách tung tin mang súng lên máy bay để xử lý theo thẩm quyền.