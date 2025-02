Công an thông tin vụ CSGT giật ví, khống chế người dân ở TP.HCM

Liên quan vụ Xác minh clip CSGT giật ví, khống chế người dân ở TP.HCM, chiều 21.2, Công an TP.HCM bước đầu đã nắm thông tin vụ việc.

Người đàn ông đưa thẻ thanh tra xây dựng yêu cầu CSGT thả người vi phạm ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, tối 20.1, tổ công tác Công an H.Bình Chánh gồm Đội CSGT - trật tự, Công an xã Vĩnh Lộc B làm nhiệm vụ xử lý chuyên đề nồng độ cồn, chất kích thích tại một số tuyến đường thuộc địa bàn.

Lúc 20 giờ 50 ngày 20.1, đại úy Nguyễn Quốc Phong và một chiến sĩ Công an xã Vĩnh Lộc B tuần tra trên đường Liên ấp 123 thì phát hiện ông N.T.T (40 tuổi, quê Bến Tre) chạy xe máy mà trong hơi thở có nồng độ cồn (0,51 mg/l khí thở). Ông T. cũng không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan theo quy định nên tổ công tác đã đưa người này về Trạm y tế xã Vĩnh Lộc B tiếp tục xử lý.

Lúc này, ông N.T.L (54 tuổi, quê Kiên Giang) từ bên đường đi lại gần chỗ CSGT, yêu cầu đại úy Phong thả người vi phạm. CSGT nói “Anh không liên quan đến vụ việc mời anh ra ngoài”.

Tuy nhiên, ông L. tiếp tục yêu cầu CSGT thả người vi phạm và móc ví, đưa ra thẻ thanh tra xây dựng P.12 (Q.5) trước mặt đại úy Phong.

Nam CSGT cho rằng tình huống trở nên phức tạp nên đã giật ví để kiểm tra nhưng ông L. nắm lại, 2 bên xảy ra giằng co. Đại úy Phong đã gạt chân, quật ngã rồi khống chế ông L. Lực lượng Công an xã Vĩnh Lộc B cũng mời ông L. về trụ sở để làm rõ.

Tại trụ sở công an, ông L. cho hay do thấy người vi phạm thấy thương nên đã can thiệp quá trình CSGT làm nhiệm vụ và thừa nhận đây là hành động sai quy định. Công an đã yêu cầu ông L. viết tường trình vụ việc.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng 21.2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam CSGT giật ví, khống chế người dân trên đường.

Cụ thể, đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh lúc 20 giờ 51 ngày 20.1, một CSGT chạy mô tô đặc chủng dừng bên cạnh một chiến sĩ công an đang cố gắng nổ máy chiếc xe máy cà tàng.

Lúc này, từ bên đường có một người đàn ông mặc áo đỏ tiến tới chỗ CSGT. Sau khoảng 20 giây nói chuyện, người đàn ông móc trong túi ra chiếc ví, đưa ra trước mặt CSGT thì bị CSGT giật lấy.

Hai bên giằng co khoảng 4 giây thì CSGT gạt chân, quật ngã, khống chế người đàn ông. Lúc này, nhiều người dân nói "ông không có đánh người ta được nha", "đánh người ta là ông bậy rồi đó".

Chiến sĩ công an đi cùng và người dân cũng chạy đến can ngăn vụ việc thì nam CSGT cho người đàn ông đứng dậy nhưng vẫn nắm chặt cổ áo. Nội dung lan truyền ghi nhận vụ việc xảy ra tại liên ấp 123 (H.Bình Chánh, TP.HCM).

Lãnh đạo Đội CSGT - trật tự Công an H.Bình Chánh đã yêu cầu chiến sĩ CSGT viết tường trình, báo cáo lãnh đạo Công an TP.HCM.