Công an Thừa Thiên - Huế xây nhà tình nghĩa cho người có công cách mạng

Ngày 30.9, Công an H.Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) tổ chức khánh thành và bàn giao nhà cho gia đình ông Lê Văn Hờ (77 tuổi, trú tại bản Hạ Long, xã Phong Mỹ, H.Phong Điền) là gia đình có công với cách mạng. Đây là công trình ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 2.9.

Trước đó, Công an H.Phong Điền đã bàn giao số tiền 45 triệu đồng cho gia đình ông Hờ để tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Sau hơn 1 tháng thi công khẩn trương, căn nhà đã được hoàn thiện, giúp gia đình ông Hờ có nơi ở kiên cố, khang trang hơn, nhất là khi mùa mưa bão sắp về.

Tại lễ bàn giao nhà, Công an H.Phong Điền cũng đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực như chăn màn, vật dụng cần thiết phục vụ sinh hoạt cho gia đình ông Hờ.





Thượng tá Võ Hồng Quang, Trưởng công an H.Phong Điền, cảm ơn lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã Phong Mỹ đã ủng hộ, chung tay góp sức cùng cán bộ, chiến sĩ công an huyện hoàn thành sớm và trao món quà ý nghĩa này cho gia đình bác Hờ.

Thượng tá Võ Hồng Quang cũng mong muốn, trong thời gian tới, Công an huyện tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các đơn vị, cá nhân hảo tâm để có thể hỗ trợ thêm các gia đình chính sách khác.

Nhận được căn nhà tình nghĩa ấm áp đúng vào dịp mừng Quốc khánh 2.9 do cán bộ chiến sĩ Công an H.Phong Điền trao tặng, gia đình ông Lê Văn Hờ rất vui và tỏ ý cảm ơn lực lượng công an huyện, chính quyền địa phương.