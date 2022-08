Nghỉ lễ Quốc khánh 2.9: CSGT TP.HCM kiểm tra hành chính tất cả xe sau 22 giờ

Ngày 30.8, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM cho biết, PC08 mở cao điểm tổng kiểm soát, xử lý vi phạm, tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 để người dân vui chơi, mua sắm được an toàn, thông thoáng.

Trong đợt cao điểm này, các đội/trạm thuộc PC08 sẽ tăng cường các tổ tuần tra, kiểm soát, huy động phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm.

Trong đó, CSGT sẽ tập trung xử lý đối với các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai tai nạn giao thông (TNGT), ùn tắc giao thông, như: Vi phạm quy định về nồng độ cồn; vi phạm về tốc độ; chở hàng quá khổ, quá tải; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông…

Đáng chú ý, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, các tổ tuần tra kiểm soát sẽ tổng kiểm tra hành chính tất cả các phương tiện sau 22 giờ để kịp thời ngăn chặn không để các đối tượng tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự giao thông trên các tuyến đường

Theo kế hoạch, PC08 sẽ phối hợp công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức; thanh tra giao thông (Sở GTVT TP.HCM), ban quản lý cảng Cát Lái, cảng Phước Long, cảng Trường Thọ; cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cục CSGT đơn vị quản lý trên 2 đầu cao tốc… để kịp thời giải quyết cho phương tiện ra/vào cảng, bến xe, các tuyến đường dẫn không để ùn tắc giao thông kéo dài.





Đồng thời, PC08 bố trí cán bộ thường trực quan sát hệ thống camera lắp đặt trên các tuyến đường và nắm bắt thông tin trên các nhóm phản ứng nhanh Viber tại các khu vực để kịp thời kết nối với các lực lượng có liên quan giải quyết nhanh các sự cố về trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, vào lúc 15 giờ ngày 31.8 và 10 giờ ngày 4.9, các Đội/Trạm thuộc PC08 và công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức sẽ đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự giao thông trên các tuyến đường, giúp người dân di chuyển được an toàn, thông suốt.

Do dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 lượng người dân về quê, du lịch, mua sắm tăng, PC08 khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, đặc biệt là sau khi đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông.