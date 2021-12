Công an Thừa Thiên - Huế khởi công xây trụ sở làm việc cho Lào

Ngày 24.12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị đã khởi công công trình xây dựng trụ sở làm việc thứ 2 cho Công an nước bạn Lào tại bản Sê Sáp, H.Ka Lưm, tỉnh Sê Kong, sát biên giới với tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Công trình xây dựng trụ sở làm việc cho Công an bản Sê Sáp có kết cấu nhà 1 tầng, diện tích xây dựng 67m2, từ nguồn kinh phí của Bộ Công an và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng các nguồn hợp tác khác phối hợp hỗ trợ.

Trước đó, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế được Bộ Công an giao nhiệm vụ hỗ trợ, đầu tư xây dựng 3 trụ sở làm việc cho Công an 2 bản Sê Sáp (H.Ka Lưm, tỉnh Sê Kong) và bản Cô Tài (H.Sá Muội, tỉnh Salavan, Lào). Kinh phí thi công hơn 1,5 tỉ đồng. Đến nay, Công an Thừa Thiên - Huế đã khởi công xây dựng 2 trụ sở. Theo dự kiến, cả ba trụ sở công an nói trên sẽ được hoàn thành trước ngày 25.1.2022.





Theo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, vượt qua khó khăn về địa lý, địa hình hiểm trở và tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cán bộ chiến sĩ Công an Thừa Thiên - Huế và các nhà thầu đang nỗ lực hết mình gấp rút xây dựng trụ sở bàn giao theo đúng tiến độ cho Công an Lào.

"Việc hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc Công an nước bạn Lào tại các bản giáp biên giới Việt Nam không chỉ góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực biên giới mà còn thể hiện tình cảm đặc biệt giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Sở An ninh hai tỉnh Sê Kông và Salavan. Công trình được khởi công trong bối cảnh Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội do tác động của dịch Covid-19 càng thể hiện tình cảm hữu nghị keo sơn, gắn bó nghĩa tình, chia sẻ ngọt bùi giữa Việt Nam - Lào", đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết.