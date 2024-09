Công an tìm chủ sở hữu ô tô Lexus LX570 trong vụ án làm giả con dấu

Ngày 5.9, thông tin từ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại Hưng Yên, Hà Nội và TP.HCM, có liên quan đến tang vật là xe ô tô Lexus LX570.

Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hưng yên đã tạm giữ 1 xe ô tô nhãn hiệu Lexus LX570 mang biển kiểm soát 51F - 863.64, số khung JTJHY00WXD4116267, số máy 3UR3156200, cùng giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô mang tên Lê Thành Nghĩa Anh số 304117, ghi Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM cấp ngày 22.8.2016 và "Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ" số KD 2792495.

Qua giám định, cơ quan công an khẳng định, các giấy tờ đăng ký, đăng kiểm xe ô tô trên đều là giả; số khung, số máy là nguyên thủy. Thời điểm thu giữ, xe ô tô này do anh Vũ Duy Lam (trú tại đường Xuân Thủy, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM) đang quản lý, sử dụng.

Kết quả làm việc, anh Vũ Duy Lam khai nhận xe ô tô trên do anh Lam cùng với Phạm Trưởng Thành, Phạm Tiến Dũng (đều trú tại số 187 Lê Thánh Tông, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM) hùn tiền mua của Võ Văn Thoại (trú tại tổ 2, khu phố 1, TT.Củ Chi, H.Củ Chi, TP.HCM) với giá 100.000 USD. Phạm Trưởng Thành, Phạm Tiến Dũng và Vũ Duy Lam không biết gì về nguồn gốc chiếc xe trên.

Cơ quan công an đã làm việc với Võ Văn Thoại, người này khai nhận xe ô tô trên là của một người tên Dũng nhà ở Q.6 (TP.HCM) nhưng không rõ thông tin, địa chỉ cụ thể. Sau nhiều lần nhờ Thoại vay tiền nhưng không có tiền trả, Dũng đã để lại xe ô tô cho Thoại để làm tin.

Do làm ăn thua lỗ, Dũng đã đi Mỹ, hiện chưa về. Khi nhận xe ô tô của Dũng, xe đã có sẵn giấy tờ, biển kiểm soát như trên. Sau này, khi cần tiền để trả khoản nợ đã vay cho Dũng, Thoại nhiều lần vay tiền của Phạm Tiến Dũng và Phạm Trưởng Thành. Khi vay tiền, Thoại có để lại xe ô tô trên để làm tin.

Cơ quan công an cũng đã xác minh tại Tổng cục Hải quan, kết quả, không có thông tin nhập khẩu xe ô tô nêu trên.

Để phục vụ công tác điều tra, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho chủ sở hữu, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông thông báo cho quần chúng nhân dân được biết.

Nếu ai là chủ chiếc xe ô tô trên, liên hệ với Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hưng Yên, địa chỉ: số 45 Hải Thượng Lãn Ông (P.Hiến Nam, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), điện thoại: 0692849297, hoặc liên hệ với điều tra viên thụ lý vụ án là Trần Quốc Đạt theo số điện thoại 09830011252 để được giải quyết.