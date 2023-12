Công an tỉnh Bình Thuận bắt nghi phạm giết người, cướp tài sản ở Bình Dương

Rạng sáng 26.12, trực ban Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận nhận được điện thoại từ Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu hỗ trợ dừng xe khách BS 79F - 006.XX do xác định trên phương tiện này có nghi phạm đã gây án giết người, cướp tài sản tại Bình Dương; đồng thời đề nghị phối hợp bắt giữ nghi phạm.



Nhận tin báo, Đội CSGT số 2 đã triển khai lực lượng tổ tuần tra kiểm soát đang làm nhiệm vụ, sẵn sàng dừng phương tiện; đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành bắt giữ nghi phạm.

Đến khoảng 2 giờ 30 cùng ngày, tổ CSGT đã dừng xe khách BS 79F - 006.XX để kiểm tra hành chính và ngay lập tức lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ được nghi can mà Công an tỉnh Bình Dương đang truy lùng. Nghi phạm được di lý về trụ sở để làm việc.

Qua làm việc, người này khai tên Nguyễn Sỹ Hiếu (28 tuổi, ngụ Nam Định) có hành vi liên quan đến vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 23.12 tại P.Vĩnh Tân, TP.Tân Uyên, Bình Dương.

Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đang làm thủ tục bàn giao Nguyễn Sỹ Hiếu cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xử lý theo quy định.