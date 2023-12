Công an tỉnh Bình Thuận khám xét nhiều nơi liên quan vụ khai thác vàng trái phép

Mở rộng điều tra vụ án khai thác, tuyển lọc, đãi vàng trái phép ở xã Phan Sơn (H.Bắc Bình), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng thi hành lệnh khám xét nhiều điểm có dấu hiệu buôn bán, tàng trữ trái phép hóa chất độc hại trong tuyển, lọc, đãi quặng vàng ở địa điểm mà Công an tỉnh Bình Thuận bắt quả tang.

Công an khám xét nhà một bị can và lập biên bản thu giữ tang vật C.T.V.

Cụ thể, ngày 25.12, khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận do đại tá Đinh Kim Lập, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chuyên án, trực tiếp chỉ đạo đã chia thành các tổ, phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng đồng loạt thi hành lệnh khám xét 6 điểm trên địa bàn xã Đà Loan, H.Đức Trọng (Lâm Đồng).



Đây là quá trình điều tra mở rộng chuyên án "khai thác vàng trái phép" bị triệt phá vào rạng sáng 9.12 trong rừng sâu thuộc xã Phan Sơn, H.Bắc Bình. Các địa điểm khám xét là cơ sở buôn bán hóa chất, đồng thời là nơi cư trú, nhà của các bị can vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Công an áp giải bị can về nhà để khám xét C.T.V.

Quá trình khám xét, Công an tỉnh Bình Thuận đã thu giữ một số tài liệu có liên quan. Riêng bị can Nguyễn Mạnh Hoàng (35 tuổi, trú xã Đà Loan, H.Đức Trọng, Lâm Đồng) đã tự giao nộp cho lực lượng công an một máy điện phân trung tầng (máy dùng để tách lọc nâng độ tinh khiết của vàng).

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, việc khám xét nhằm truy tìm, thu giữ các hóa chất là chất độc phục vụ việc khai thác, lọc đãi, tuyển tách, thu hồi kim loại vàng; thu giữ các đồ vật, tài liệu, dữ liệu thể hiện quá trình các nghi phạm "sử dụng trái phép chất độc" và "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" tại thôn Tà Mon, xã Phan Sơn, H.Bắc Bình.

Hóa chất thu giữ được trong vụ khám xét này C.T.V.

Trước đó, trong ngày 21.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Bắc Bình (Bình Thuận) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can (trong đó tạm giam 12 bị can) để điều tra về các hành vi "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc" tại xã Phan Sơn (H.Bắc Bình). Vụ án này hiện được lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận giao Cơ quan CSĐT Công an H.Bắc Bình điều tra mở rộng.