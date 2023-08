Công an tỉnh Đồng Nai ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Sáng 14.8, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự những tháng cuối năm 2023.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu tại lễ ra quân LÊ LÂM

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, công an các huyện, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2.9 và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội dịp cuối năm.

Phát biểu tại lễ ra quân, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Công an tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua, đặc biệt là việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm LÊ LÂM

Ông Võ Tấn Đức cho rằng Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm những tháng cuối năm 2023 là hết sức cần thiết và kịp thời. Ông Đức mong muốn đợt ra quân lần này của Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục đạt được những kết như kế hoạch đặt ra. Đặc biệt là việc trấn áp các loại tội phạm hoạt động phức tạp trong những tháng cuối năm với mục tiêu giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần tạo môi trường an ninh an toàn phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.