Công an tỉnh Lai Châu báo cáo vụ xe CSGT tông hàng loạt phương tiện

Chiều 16.5, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, PC08 Công an tỉnh Lai Châu đã có báo cáo gửi Cục CSGT (Bộ Công an) và các cơ quan liên quan về vụ tai nạn giữa xe ô tô chuyên dụng của Đội CSGT-TT Công an H.Than Uyên (Lai Châu) tông hàng loạt xe máy, ô tô trên QL32.



Chiếc xe tải bị xe chuyên dụng của lực lượng CSGT tông văng xuống vệ đường TỐNG GIANG

Theo báo cáo, khoảng 13 giờ 15 ngày 15.5, trung úy Bùi Hiểu Thảo, cán bộ Đội CSGT-TT Công an H.Than Uyên lái xe ô tô bán tải của đơn vị, mang biển xanh 25A-003.48 chạy trên QL32.

Đến km 399 QL32, đoạn thuộc địa phận bản Bo (xã Bản Bo, H.Tam Đường, Lai Châu) chiếc xe chuyên dụng đã va chạm với xe tải mang biển 25C-036.34 đang đỗ ven đường. Chưa dừng lại, chiếc xe biển xanh tiếp tục va chạm với 4 xe máy đang đỗ ven đường.

Vụ tai nạn không khiến ai bị thương, tuy nhiên cả 6 phương tiện bị hư hỏng.

Chiếc xe biển xanh dừng lại hẳn khi ủi 4 xe máy xuống vệ đường TỐNG GIANG

Bước đầu, PC08 Công an tỉnh Lai Châu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do trung úy Thảo không làm chủ tay lái.

Qua kiểm tra, trung úy Thảo không vi phạm nồng độ cồn. Thời điểm kiểm tra có người chứng kiến. Ngoài ra, qua trích xuất camera xác định trước khi xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe di chuyển với tốc độ khoảng 40 km/h.

Vụ việc đang được PC08 Công an tỉnh Lai Châu thụ lý giải quyết.