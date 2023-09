Công an tỉnh Quảng Bình giúp đỡ người đàn ông bị nhà xe bỏ lại giữa đường

Ngày 19.9, theo Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Bình, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp giúp đỡ một người dân mất giấy tờ tùy thân, không có tiền, bị nhà xe bỏ lại giữa đường.

Người được giúp đỡ là anh Hà Văn Tuy (30 tuổi, ngụ H.Thanh Xuân, Phú Thọ). Sáng ngày 19.9, anh Tuy được người dân trên địa bàn xã Đồng Trạch (H.Bố Trạch) đưa đến trụ sở Công an xã Đồng Trạch để tìm sự giúp đỡ. Theo người dân, lúc gặp anh Tuy, anh đang trong tình trạng mệt mỏi, đói lả.

Anh Tuy may mắn được lực lượng công an và người dân giúp đỡ CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH

Theo anh Tuy, vào đầu tháng 7.2023, anh từ quê nhà vào TP.Đông Hà (Quảng Trị) để làm thợ nề, trong quá trình làm việc anh không may mất hết các giấy tờ tùy thân.



Rạng sáng 19.9, anh Tuy đón một chuyến xe nam - bắc để về quê nhà Phú Thọ. Tuy nhiên, khi đi đến địa bàn xã Đồng Trạch, do không có tiền để trả nhà xe, anh Tuy bị bỏ lại giữa đường. Đến 8 giờ cùng ngày (19.9), anh may mắn gặp được người dân trên địa bàn giúp đỡ đưa đến trụ sở Công an xã Đồng Trạch.

Sau khi nắm bắt tình hình, Công an xã Đồng Trạch đã tìm hiểu, xác minh thông tin, đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí, phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình đón xe khách để anh Tuy trở về quê nhà ở Phú Thọ.