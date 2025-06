Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức khám chữa bệnh cho người dân thuộc xã Hòa Khánh

Đây là chương trình nằm trong hoạt động chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2025), 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 – 19.8.2025) với tình yêu thương đồng bào, chăm lo sức khỏe cộng đồng và lan tỏa tinh thần nhân ái chia sẻ trong xã hội, chương trình được thực hiện với sự kết hợp giữa Chi đoàn khoa Hồi sức ngoại thần kinh, Trung tâm Kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt Nhật-HECI, Phòng khám Phước Thịnh Sài Gòn và Tiệm vàng Kim Tài Phúc tài trợ chi phí thuốc và quà gần 200 triệu đồng.



Bà Ngô Thị Thanh Trúc và ông Lê Văn Lâu, đại diện Tiệm vàng Kim Tài Phúc (186-188 Dương Bá Trạc, phường Rạch Ông, quận 8, TP.HCM) nhà tài trợ chương trình chia sẻ: Tôi rất vui và hạnh phúc khi được đồng hành cùng ban tổ chức thực hiện chương trình chăm lo an sinh xã hội cho bà con xã Hòa Khánh, tuy hoạt động kinh doanh của Kim Tài Phúc trong năm qua còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng đồng hành cùng chính quyền chăm lo cuộc sống cho những gia đình khó khăn trên tinh thần "lá lành đùm lá rách".

Cũng tại sự kiện này, Tiệm vàng Kim Tài Phúc đóng góp tài trợ kinh phí 100 triệu đồng để thực hiện mô hình "Camera giám sát an ninh trật tự" đồng hành cùng Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đây là mô hình góp phần hỗ trợ Công an thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.