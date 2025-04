Công an tỉnh Vĩnh Long lên tiếng về thông tin 'công an xã đánh người'

Ngày 17.4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 5 phút 30 giây ghi lại cảnh nhóm người đến trụ sở Công an xã Tích Thiện (H.Trà Ôn, Vĩnh Long) la hét, hô hoán cho rằng "công an xã đánh người, ép nhận bơm hút cát trái phép". Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Phan Ngọc Tính, Phó giám đốc, Người phát ngôn Công an tỉnh Vĩnh Long, khẳng định không có sự việc "công an xã đánh người, ép nhận bơm hút cát trái phép" như thông tin thất thiệt đang lan truyền trên mạng xã hội.

Đại tá Phan Ngọc Tính cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc người dân đến trụ sở Công an xã Tích Thiện, sau khi được giải thích, người dân đã ra về. Lực lượng công an xã đã lập biên bản sự việc và tiếp tục củng cố để xử lý theo quy định.

Người nhà của anh P.H.B kéo đến trụ sở công an la hét, cho rằng "công an xã đánh người" Ảnh: Cắt từ clip

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, trước đó, vào khoảng 11 giờ 16 phút ngày 13.4, nhiều người nhà của P.H.B (27 tuổi, ngụ xã Phú Khánh, H.Thạnh Phú, Bến Tre, là nghi phạm trong vụ bơm hút cát trái phép), kéo đến trụ sở Công an xã Tích Thiện phản đối. Những người này la ó, yêu cầu gặp lãnh đạo công an xã, đồng thời cho rằng Công an xã Tích Thiện đánh người vô cớ, bắt ép nhận bơm hút cát trái phép...

Trung tá Lê Lil Kha, Phó trưởng công an xã Tích Thiện, đã giải thích và yêu cầu những người này giải tán. Khoảng 15 phút sau, nhóm người trên ra về. Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày (13.4), họ tiếp tục đến trụ sở Công an xã Tích Thiện la ó, đòi gặp lãnh đạo công an xã. Công an xã Tích Thiện sau đó đã lập biên bản sự việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Thông tin từ Công an xã Tích Thiện, lúc 21 giờ ngày 10.4, trực ban nhận tin báo của người dân về việc tại khu vực thủy phận nhánh sông Hậu (ấp Tích Khánh, xã Tích Thiện) có 2 tàu đang khai thác cát trái phép. Công an xã phân công lực lượng đến hiện trường kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 1 tàu gỗ khai thác cát trái phép đang bơm cát qua sà lan sắt. Các ghe, sà lan bơm hút cát tại thời điểm lực lượng công an bắt quả tang Ảnh: công an cung cấp Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện có 1 tàu sắt số hiệu VS 13029027 do ông N.P.K (43 tuổi, ngụ ấp Hiệp Thuận, xã Hòa Bình, H.Trà Ôn) điều khiển; 1 tàu gỗ khác không rõ số hiệu do anh P.H.B và người anh ruột điều khiển, trên tàu có các loại máy móc, thiết bị dùng để hút cát. Công an xã Tích Thiện tiến hành lập biên bản, mời những người có liên quan về trụ sở Công an xã Tích Thiện làm việc. Tại đây, những người này bước đầu khai nhận hành vi khai thác cát trái phép. Vụ việc đang được công an tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.