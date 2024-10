Công an tổng kiểm tra tài xế ở chợ đầu mối Thủ Đức

Ngày 5.10, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ, xử lý 27 trường hợp tài xế vi phạm giao thông tại chợ đầu mối Thủ Đức.

Đợt kiểm tra này nằm trong kế hoạch phối hợp giữa nhiều đơn vị nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trước đó, tối 4.10, Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức phối hợp Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TP.HCM) và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức tổng kiểm tra, xử lý lòng lề đường, kiểm soát ma túy, nồng độ cồn đối với tài xế tại chợ đầu mối Thủ Đức.

Theo ghi nhận của PV, từ 20 giờ - 23 giờ, tổ công tác lập chốt ngay đầu vào chợ, kiểm soát tất cả tài xế xe máy, ô tô, đồng thời một tổ công tác khác mật phục tuần tra toàn khu chợ.

Thời điểm kiểm tra, khu vực chợ đầu mối hoạt động tấp nập, đông phương tiện ra vào chợ. Nhiều xe máy, xe ba gác mù mờ, không đèn, thậm chí không biển số phía sau chở hàng hóa cồng kềnh bị cảnh sát yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Cơ quan chức năng kiểm tra ma túy đối với tài xế tại chợ đầu mối Thủ Đức ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Đa phần các tài xế vi phạm đều là nhân viên vận chuyển rau củ trong chợ, một số người tự bỏ tiền mua xe "cà tàng", số khác được chủ vựa cấp xe để chạy chở hàng ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Sau 3 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã kiểm tra 145 tài xế, phát hiện 27 trường hợp vi phạm ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

CSGT kiểm tra tải trọng, phát hiện 1 ô tô tải vi phạm ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

27 trường hợp vi phạm gồm xe ba bánh, xe mù mờ, xe tự chế, quá tải, tài xế không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn... ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trong buổi kiểm tra, CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp nói trên, tạm giữ 16 xe mô tô, 6 xe ba bánh, 5 giấy phép lái xe ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH