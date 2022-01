Công an TP.HCM đề nghị truy tố Tằng Quốc Thái, giám đốc Công ty Hữu Nghị Asian

Ngày 24.1, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Tằng Quốc Thái về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hữu Nghị Asian.

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hữu Nghị Asian (gọi tắt Công ty TNHH Hữu Nghị Asian, trụ sở: 47/6 Lê Liễu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM) do Tằng Quốc Thái (34 tuổi, quê Đồng Nai) làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ, như: Bán lẻ dụng cụ y tế, bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh (trừ kinh doanh dược phẩm)...

"Liều mình" ký nhiều hợp đồng mua bán găng tay y tế

KLĐT thể hiện, ngày 18.5.2020, Công ty M.M.C và Công ty N.I.C.L do ông N.H.V làm người đại diện bên mua (bên B) đã ký hợp đồng mua số lượng 20.000 thùng găng tay y tế không bột Nitrile, thương hiệu V. với bên bán (bên A) là Công ty TNHH Hữu Nghị Asian, giá trị hợp đồng là 26 tỉ đồng (giá mỗi thùng găng tay y tế là 1,32 triệu đồng/thùng).

Theo nội dung hợp đồng, hàng hóa sẽ được giao trước 5.000 thùng vào ngày 25.5.2020, giao tiếp tục 15.000 thùng vào ngày 2.6.2020. Ngay sau khi ký hợp đồng, bên B đặt cọc cho bên A 30%/tổng giá trị lô hàng, thanh toán 70% tiền hàng còn lại trước khi giao lô hàng đầu tiên, phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Bên A có nghĩa vụ giao hàng theo địa điểm chỉ định của bên B, đồng thời bên B phải nhận được đầy đủ hóa đơn, bộ chứng từ đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

Thực hiện theo thỏa thuận của hợp đồng trên, từ ngày 19.5.2020 - 21.5.2020, Công ty M.M.C chuyển khoản 4 lần với tổng số tiền là 998.000 USD đến số tài khoản của Công ty TNHH Hữu Nghị Asian do bị can Tằng Quốc Thái cung cấp trong hợp đồng. Cũng theo số tài khoản này, ngày 25.5.2020, Công ty N.I.C.L chuyển khoản cho Thái số tiền 128.750 USD. Tổng cộng 2 công ty này đã chuyển cho Thái số tiền 1.126.750 USD.

Khi nhận đủ tiền, bị can Thái đã rút số tiền USD quy đổi thành tiền VND tương đương khoảng 26 tỉ đồng. Sau đó, thông qua các đối tượng môi giới, Thái ký thêm nhiều hợp đồng mua số lượng lớn găng tay y tế hiệu V. để có hàng hóa giao đúng hẹn cho bên B.

Tài liệu CQĐT cho thấy, thông qua môi giới, ngày 21.5.2020 Thái ký hợp đồng với Quách Thị Thanh Thủy (46 tuổi, quê Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty L.G) để mua 100.000 thùng găng tay y tế hiệu V. Thực hiện hợp đồng, Thái đã chuyển 19,4 tỉ vào tài khoản ngân hàng của Công ty L.G. Đến ngày 25.5.2020, do không có hàng hóa để giao nên Thủy chuyển trả cho Thái 14,4 tỉ đồng, số tiền còn lại 5 tỉ đồng Thủy giữ lại tiêu xài cá nhân, hiện không có khả năng chi trả.

Ngày 2.6.2020, Thái tiếp tục ký hợp đồng với Công ty CP dịch vụ thương mại L.X.S.G do Vũ Hồng Tiến (42 tuổi, quê TP.HCM) làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật để mua 2.000 thùng găng tay y tế. Thái đặt cọc số tiền 100 triệu đồng, nhưng không làm biên nhận. Nghe lời Tiến cam kết sẽ có hàng, đề nghị Thái đặt vé máy bay để chuyển hàng hóa nên Thái đã chuyển 2,6 tỉ đồng (có hóa đơn, chứng từ kèm theo) cho bà M.T.H (người môi giới Thái cho ông N.H.V, 34 tuổi, quê Lào Cai) lo phí đặt vé máy bay vận chuyển hàng hóa sang Đức. Tuy nhiên, khi Tiến không có găng tay y tế để giao thì cũng không chuyển trả lại tiền cho Thái. Mặc dù không có hàng hóa giao dịch, bà M.T.H cũng không chuyển trả Thái số tiền 2,6 tỉ đồng.





Lợi dụng dịch Covid-19 để trục lợi 26 tỉ đồng

CQĐT xác định ngoài việc ký hợp đồng đặt hàng với Quách Thị Thanh Thủy, Vũ Hồng Tiến, bị can Thái còn liên hệ ký hợp đồng mua găng tay y tế với nhiều cá nhân, đơn vị khác, nhưng cũng không kiểm tra năng lực thực tế về việc cung cấp nguồn hàng dẫn đến việc không có hàng hóa giao cho Công ty M.M.C và Công ty N.I.C.L theo thời gian thỏa thuận.

Mặt khác, CQĐT nhận định, tại thời điểm ký hợp đồng với 2 công ty nói trên, Thái không có sẵn số lượng 20.000 thùng găng tay y tế không bột Nitrile thương hiệu V.

Tuy nhiên, Thái vẫn dùng tư cách pháp nhân Công ty TNHH Hữu Nghị Asian, lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa găng tay y tế do dịch Covid-19, có hành vi gian dối tự mạo nhận mình có khả năng cung cấp số lượng lớn mặt hàng găng tay y tế để tạo sự tin tưởng, đặt hàng, chuyển tiền vào tài khoản rồi chiếm đoạt 26 tỉ đồng.

Trong vụ án này, CQĐT cho biết, quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã nhiều lần triệu tập Quách Thị Thanh Thủy để làm rõ việc mua bán găng tay với Thái, nhưng Thủy không đến làm việc. Đến ngày 19.11.2021, Thủy bị bắt theo lệnh truy nã của Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do đó, CQĐT sẽ tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Còn đối với Vũ Hồng Tiến mặc dù Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã gửi giấy triệu tập để làm rõ việc mua bán găng tay với Thái, nhưng Tiến không lên làm việc. Đến ngày 15.1.2021, Tiến bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong việc mua bán găng tay y tế trong một vụ án khác.

Riêng M.T.H do làm ăn thua lỗ, mất khả năng chi trả khoản tiền vay mượn của nhiều người nên đã tự tử, do đó không xem xét xử lý. Ngoài ra, đối với đối tượng N.T.T (người giúp Thái soạn thảo hợp đồng mua bán găng tay y tế với Công ty M.M.C và Công ty N.I.C.L) Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.