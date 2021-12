Công an TP.HCM khởi tố 2 vụ mua bán, sản xuất thuốc điều trị Covid-19

Chiều 30.12, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ. Tại đây, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cho biết đến nay, công an đã phát hiện và xử lý 7 vụ việc liên quan đến mua bán thuốc điều trị Covid-19 Molnupiravir.

Trong đó, công an đã khởi tố 2 vụ án với 5 bị can, gồm 1 vụ sản xuất thuốc điều trị Covid-19 giả và 1 vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn để mua bán thuốc. Đối với 5 vụ còn lại, công an xử lý hành chính 2 vụ việc, tiếp tục xác minh làm rõ 3 vụ việc khác.

Trả lời câu hỏi công an có xử phạt người dân không tiêm vắc xin Covid-19 hay không, ông Hà cho biết tiêm vắc xin vừa là quyền lợi và trách nhiệm của người dân chứ không có quy định nào bắt buộc phải tiêm và xử phạt người không tiêm. Do vậy, công an phối hợp với các đơn vị vận động, tuyên truyền người dân tiêm ngừa.

Cũng tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, cho biết thành phố ghi nhận nhiều kết quả lạc quan như số ca mắc Covid-19 nhập viện ít hơn số ca xuất viện; số ca nhập viện ngày càng giảm, trước đây 900 ca/ngày thì nay giảm còn 400 - 500 ca/ngày.





Tương tự, số ca tử vong liên tục giảm trong tuần qua, như ngày 24.12 có 42 ca thì nay giảm dần xuống dưới 40 ca. “Mong rằng các giải pháp đang thực hiện sẽ tiếp tục góp phần kiểm soát dịch bệnh tốt nhất”, ông Hải kỳ vọng.

Tính đến 18 giờ ngày 29.12, lũy kế cộng dồn, TP.HCM ghi nhận 502.630 trường hợp mắc Covid-19 đã được Bộ Y tế công bố, bao gồm 502.031 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 599 trường hợp nhập cảnh.

Hiện ngành y tế đang điều trị 7.021 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 205 trẻ em dưới 16 tuổi, 375 bệnh nhân nặng đang thở máy, 16 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 29.12, có 510 bệnh nhân nhập viện, 682 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ đầu năm đến nay là 306.807), 37 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ đầu năm đến nay là 19.850 người).