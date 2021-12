Tin tức Covid-19 sáng 30.12: TP.HCM đang có bao nhiêu liều vắc xin Pfizer, AstraZeneca, Vero Cell?

Số ca nhiễm Covid-19 mới ở TP.HCM liên tục giảm

Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế TP.HCM, trong ngày 29.12, TP.HCM phát hiện 702 ca mắc Covid-19 mới qua xét nghiệm RT- PCR. Trong đó, có 432 ca sàng lọc tại bệnh viện, 58 ca phát hiện tại cộng đồng do các Trung tâm y tế lấy mẫu, 212 ca được lấy mẫu sau khi chuyển vào cơ sở cách ly tập trung quận, huyện và bệnh viện dã chiến. Số ca mắc Covid-19 cộng dồn tại TP.HCM đến nay được Bộ Y tế công bố là 501.928 ca.

Như vậy, 10 ngày qua (từ 20 - 29.12), TP.HCM có số ca mắc Covid-19 mới phát hiện qua xét nghiệm RT-PCR giảm xuống dưới 1.000 ca/ngày, có ngày giảm còn 544 ca.

Trong khi đó, số ca nhập viện tầng 2, tầng 3 trong ngày 29.12 tiếp tục giảm chỉ còn 546 ca. Hiện chỉ còn 7.341 ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, tầng 3.

Trong số này, tầng 3 là 1.444 ca, chiếm tỷ lệ 19,7% so với các ca đang nằm viện tại các bệnh viện tầng 2, tầng 3. Số ca nặng có hỗ trợ hô hấp là 2.256 ca, chiếm tỷ lệ 30,7% so với tổng ca đang nằm viện, chiếm tỷ lệ 4,6% so với tổng số F0.

Số ca đang thở máy xâm lấn là 384 ca, chiếm tỷ lệ 5,2% so với tổng ca đang nằm viện, chiếm tỷ lệ 0,8% so với tổng số F0.

Số trẻ em dưới 16 tuổi là 212 ca. Số phụ nữ mang thai là 36 ca.

Số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 1.590 ca. Ngoài ra, có 18 ca đang cách ly tại khu cách ly, điều trị của khu chế xuất, khu công nghiệp (Linh Trung 2 có 4 ca; Khu Công nghệ cao có 14 ca)

Số ca đang cách ly tại nhà là 40.522 ca, giảm trên 20.000 ca so với thời cao điểm tháng 11 đầu tháng 12.





40 bệnh nhân Covid-19 tử vong trong ngày 29.12

Số ca mắc Covid-19 tử vong trong ngày 29.12 tại TP.HCM là 40 ca, trong đó có 3 ca từ các tỉnh khác.

Phân tích số liệu tử vong tại bệnh viện trong ngày cho thấy số ca tử vong do Covid-19 kèm mắc bệnh nền là 39 ca; số ca tử vong do Covid-19 không kèm mắc bệnh nền là 1 ca.

Về tuổi, số ca tử vong từ 18 đến 50 tuổi là 4 ca, số ca tử vong từ 51 đến 65 tuổi là 14 ca, số ca tử vong trên 65 tuổi là 22 ca.

Tổng số ca mắc Covid-19 tử vong tại TP.HCM cộng dồn là 19.813 ca.

TP.HCM đã tiêm 15,8 triệu liều vắc xin phòng Covid-19

Tính đến nay, TP.HCM đã tiêm được 15,8 triệu liều vắc xin phòng Covid-19. Trong đó bao gồm hơn 7,99 triệu liều mũi 1, hơn 7 triệu mũi 2, 226.202 mũi bổ sung và 594.599 mũi nhắc lại, hơn 1,35 triệu liều cho trẻ 12 - 17 tuổi.

Kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 tại TP.HCM là tiếp tục tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 18 tuổi trở lên (bao gồm người từ các tỉnh về TP.HCM sinh sống và làm việc), tiêm cho trẻ em 12 - 17 tuổi của thành phố, tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại cho các đối tượng theo quy định.

Tính đến ngày 28.12, TP.HCM còn hơn 2,5 triệu liều vắc xin Covid-19, trong đó còn hơn 1,7 triệu liều vắc xin Pfizer, 808.270 liều vắc xin AstraZeneca và 19.181 liều vắc xin Vero cell.