Công an TP.HCM truy tìm 6 người liên quan trong vụ án giết người cách đây 27 năm

Ngày 3.5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết đã ra thông báo truy tìm 6 người có liên quan vụ án giết người xảy ra ngày 17.3.1995.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án giết người phát hiện ngày 17.3.1995 tại số 81 Vạn Kiếp (P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) do bị can Lê Văn Bá (63 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) thực hiện. Cơ quan CSĐT xác định triệu tập 6 người có liên quan và nhân chứng quan trọng trong vụ án gồm: Nguyễn Quốc Hùng (55 tuổi), Nguyễn Ái Quốc (57 tuổi), Nguyễn Quốc Dân (45 tuổi, cùng ngụ tại số 82 Nguyễn Duy, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), Ngô Lệ Trinh (69 tuổi), Nguyễn Thị Hồng Loan (47 tuổi, cùng ngụ số 81 Vạn Kiếp, P.3, Q.Bình Thạnh) và Phạm Công Trường (44 tuổi, ngụ 55/19 Vạn Kiếp, P.3, Q.Bình Thạnh).





Tuy nhiên cho đến nay, Công an TP.HCM xác định 6 người nói trên đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, chưa xác định hiện nay đang ở đâu. Công an TP.HCM đề nghị 6 người nói trên đến Phòng PC02 phối hợp làm việc liên quan đến vụ án giết người.