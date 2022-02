Công an TP.HCM xác minh clip nữ trung tá bị tố ném đá vào xe Mercedes

Mới đây, tài khoản P.N đăng lên mạng xã hội một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ cầm vật giống đá ném vào ô tô Mercedes GLC200 và cho biết vụ việc xảy ra trên đường Phạm Hùng (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM). Chiếc xe bị ném đá mang BS 51H-969.xx.

Theo hình ảnh trong clip, người phụ nữ mặc áo trắng, quần đen, đeo giỏ xách đứng trước một quán ăn đã ném vật này vào thẳng xe ô tô vào thời điểm 16 giờ 34 phút ngày 8.2.2022. Hình ảnh được camera hành trình của xe ghi lại.

Đáng chú ý, thông tin mạng xã hội cho rằng người phụ nữ trong đoạn clip trên là một trung tá công an đang làm việc tại Công an TP.HCM.

Chưa đầy 1 ngày đăng tải, đoạn clip đã nhận được hàng chục ngàn lượt xem, hàng ngàn lượt tương tác và hàng trăm ý kiến bình luận. Nhiều người dùng mạng xã hội nêu ý kiến cần làm rõ sự việc, vì hành vi ném đá vào ô tô dẫn đến thiệt hại về tài sản là vi phạm pháp luật.

Một số tài khoản khác cho rằng cũng cần tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện, nhất là phải xác minh người phụ nữ này có phải là trung tá công an hay không.





Theo tìm hiểu của Thanh Niên, chiếc Mercedes GLC200 này là của bà N.T.K.D (ngụ Q.6, TP.HCM). PV liên lạc qua điện thoại nhưng bà D. trả lời: "Đang rất mệt mỏi, đang bệnh rồi".

Trao đổi với PV sáng 12.2, đại diện Công an H.Bình Chánh cho biết đang xác minh vụ việc. Lãnh đạo Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cũng cho biết trong clip, người phụ nữ này mặc đồ thường, đeo khẩu trang nên chưa xác minh được rõ người này có phải trung tá công an hay không.

"Phòng Tham mưu đã chuyển thông tin về cơ quan có cán bộ như dư luận lan truyền để xác minh xem có sự việc này hay không", lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an TP.HCM chia sẻ.