Xôn xao trung tá công an bị hành hung, đập ô tô vì nghi ngờ ghen tuông

Ngày 18.1, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết đã giao Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) thụ lý, xác minh để làm rõ vụ việc một trung tá công an bị nhóm người hành hung, đập phá ô tô do nghi ngờ ghen tuông.

Từ tối 17.1, trên mạng xã hội xuất hiện clip một người đàn ông mặc áo trắng đi ô tô màu đỏ bị nhóm người người đuổi theo rồi chặn lại. Người này xuống ô tô nói chuyện thì bị người đàn ông khác xông vào chất vấn, túm áo, sau đó đánh vào bụng, mặt… và hỏi “mày biết tao chưa”.

Một người trong nhóm quay lại clip, nói người mặc áo trắng là công an, trai gái với chị dâu một người khác. Trên ô tô này còn có một người phụ nữ cũng bị lôi ra quay clip.

Một số người cho rằng người mặc áo trắng bị hành hung trong đoạn clip nói trên là trung tá Đ.H.V (Đội trưởng một đội thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Định).

Trung tá Đ.H.V cũng có đơn trình báo gửi Công an P.Nguyễn Văn Cừ (TP.Quy Nhơn) về việc bị một nhóm người đàn ông hành hung và đập phá ô tô.





Theo trình bày của ông V., sáng 16.1, ông đang dừng ô tô trước một quán cà phê trên đường Lê Duẩn (TP.Quy Nhơn), trên xe có bà N.T.N.T, thì có 3 người đeo khẩu trang đến dùng vật cứng đập vỡ kính trước và sau xe.

Nhìn thấy nhóm người hung hãn chuẩn bị tấn công mình nên ông V. điều khiển xe chạy về hướng đường An Dương Vương và gọi công an đến hỗ trợ.

Khi ô tô của ông V. đến đường An Dương Vương, đoạn gần Trường ĐH Quy Nhơn, một CSGT đến hỗ trợ. Tuy nhiên, khi ông V. xuống xe thì nhóm người truy đuổi chạy đến chặn xe.

Ông V. xuống xe, bị một người đàn ông chạy đến lôi kéo rồi truy vấn, túm áo, hành hung trong khi một người khác quay clip. Khi lực lượng công an đến can ngăn, nhóm người này mới dừng hành hung ông V.

Theo ông V., nhóm người đàn ông hành hung ông là những người trong gia đình nhà chồng của bà N.T.N.T (người ngồi trên ô tô với ông V. trong đoạn clip), chủ một nhà hàng tại TP.Quy Nhơn. Xe ông V. bị đập xe trên đường Lê Duẩn thuộc P.Lý Thường Kiệt còn ông V. bị hành hung ở địa bàn P.Nguyễn Văn Cừ.

Ông V. khẳng định giữa mình và bà N.T.N.T chỉ là bạn bè bình thường chứ không hề có quan hệ tình cảm trai gái như lời của người đàn ông nói trong clip.