Nhóm nữ sinh đánh bạn túi bụi vì cho rằng bạn 'nhìn đểu' khi tiêm vắc xin

Một đoạn video có độ dài gần một phút ghi lại cảnh một học sinh bị 3 học sinh nữ đè xuống mặt đường đấm, đá vào người lan truyền trên mạng khiến nhiều người bức xúc.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, nhóm học sinh nói trên là học sinh Trường THCS Võ Văn Vân (huyện Bình Chánh). Câu chuyện được gia đình phát hiện vào tối ngày 14.1, theo bà N.T.H.L, phụ huynh của học sinh bị đánh thì phát hiện con có các vết trầy xước ở đầu gối, vết bầm ở mặt… Hỏi ra thì biết cháu bị các bạn cùng trường đánh với lý do cho rằng cháu “nhìn đểu” nhóm nữ này trong ngày đi tiêm vắc xin.

Phụ huynh nói trên đã cùng con gặp nhóm học sinh tham gia hành hung con mình và xác nhận “trong lúc đôi co với nhóm học sinh đánh con mình, không kìm được bức xúc, tôi đã dùng mũ bảo hiểm đánh mấy cái vào một học sinh trong nhóm này rồi sau đó báo cho nhà trường biết vụ việc”. Phụ huynh này nói thêm: “Nhóm học sinh này còn 2 lần kéo đến nhà chị đôi co và hăm dọa khiến con gái sợ hãi phải gọi điện cho tôi. Gia đình báo công an khu vực đến làm việc thì nhóm người này mới chịu ra về”.





Nhà trường đã mời phụ huynh của các học sinh đánh và bị đánh nói trên lên làm việc và dự tính câu chuyện sẽ kết thúc, thì bất ngờ vào tối 17.1, bà N.T.H.L thấy trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh con chị bị đánh hội đồng nên quyết tâm làm tới cùng.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Bình Chánh xác nhận những học sinh trong clip đánh nhau nói trên đang học lớp 7 Trường THCS Võ Văn Vân và do mâu thuẫn cá nhân các em đã xô xát bên ngoài ra trường, khi đi học về.

Hiện nhà trường đã báo cáo sự việc với Phòng Giáo dục huyện và đang phối hợp với phụ huynh học sinh làm việc với công an xã Vĩnh Lộc B.