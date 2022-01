Nên tính toán mở bán trú khi học sinh đi học trở lại sau Tết Nguyên đán

Ngày 14.1, trong buổi khảo sát về công tác tổ chức dạy học trực tiếp tại huyện Nhà Bè (TP.HCM), ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND TP.HCM, cho biết Ban Văn hóa xã hội tổ chức đi thực tế tại một số trường học tại Q.1, huyện Nhà Bè…

Sau khi khảo sát xong sẽ tổng hợp cùng một số kênh thông tin như ý kiến cử tri, ý kiến phụ huynh học sinh… Tuần sau, Ban sẽ có buổi làm việc với các sở ngành như Sở GD- ĐT, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC) để nghe các đơn vị báo cáo tình hình học trực tiếp trong thời gian vừa quan và kế hoạch dạy học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán với các khối lớp, độ an toàn, tỷ lệ phụ huynh đồng thuận ra sao?... “Khi các phương án tổ chức an toàn, chủ động, thích ứng, linh hoạt thì chúng ta tự tin tuyên truyền sâu rộng để phụ huynh, người dân đồng thuận cho học sinh đi học trở lại", ông Bình nói.

Bên cạnh đó, đại diện của Ban Văn hóa xã hội HĐND TP.HCM cũng nêu ý kiến, khi các trường đã tổ chức cho học sinh học trực tiếp thì nên tính toán phương án tổ chức bán trú và căn tin vì đây là nhu cầu rất cần thiết của phụ huynh học sinh, đồng thời giải quyết được bài toán hỗ trợ thu nhập cho giáo viên.

Theo đó, tại buổi làm việc với Ban Văn hóa xã hội HĐND TP sáng nay, bà Lê Thị Oanh, Trưởng phòng Giáo dục huyện Nhà Bè, thông tin hiện nay, địa phương đang thí điểm tổ chức lại hoạt động bán trú tại một đơn vị trường học, sau đó sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi mở rộng ở các trường còn lại.





Về việc khảo sát ý kiến phụ huynh đồng thuận cho học sinh đi học trực tiếp sau Tết Nguyên đán năm 2022, thống kê của huyện này cho thấy, ở bậc mầm non, tỷ lệ đồng thuận cao nhất là nhóm trẻ 18 đến 24 tháng với 76,7%; Tiếp đến là nhóm trẻ từ 24 đến 36 tháng với 70,99%; Còn nhóm 3 đến 4 tuổi là 67,89%; Nhóm 4 đến 5 tuổi là 66,74% và nhóm 5 đến 6 tuổi là 64,47%. Tỷ lệ phụ huynh học sinh lớp 6 đồng thuận cho con em đi học trở lại là 55,53%...

Trước đó, tại buổi làm việc với Ban Văn hóa xã hội HĐND TP.HCM vào ngày 11.1 về công tác tổ chức học trực tiếp, bà Mai Thị Hồng Hoa, Phó Chủ tịch UBND Q.1, thông tin tỷ lệ phụ huynh đồng thuận cho con đi học lại sau Tết Nguyên đán ở khối mẫu giáo hiện nay chưa cao từ 24,75% đến 40,78%, tùy độ tuổi. Đối với bậc tiểu học, tỷ lệ đồng thuận ở khối lớp 1 là 66,19% ; ở lớp 2 là 63,03%; lớp 3 là 67,66% ; lớp 4 là 62,14% và 32,32% đối với lớp 5. Còn khối 6 có 45,9% phụ huynh đồng thuận cho con đến trường.

Cũng trong buổi làm việc nói trên, do tỷ lệ phụ huynh đồng thuận còn thấp, Q.1 có kiến nghị TP sớm tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ từ 3 đến dưới 12 tuổi, tạo sự an toàn cho trẻ và an tâm cho phụ huynh khi học sinh đi học trở lại.