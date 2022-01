Giáo viên, trẻ mầm non nhận hỗ trợ như thế nào?

Ngày 16.1, Sở GD-ĐT TP.HCM đã triển khai chế độ chính sách mới trong lĩnh vực giáo dục đến UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện. Cụ thể là chính sách phát triển giáo dục mầm non, hỗ trợ giáo viên, trẻ mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp đã được HĐND TP.HCM phê duyệt và đưa vào thực hiện.

Theo đó, TP.HCM áp dụng chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập theo đúng quy định, có từ 30% trẻ là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; Trẻ đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định, có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định; Giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp…

Mức hỗ trợ 1 lần để các trường trang bị đồ chơi, đồ dùng dạy học đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập có dưới 30 trẻ là 20.000.000 đồng; Cơ sở giáo dục mầm non độc lập có từ 30 trẻ đến dưới 50 trẻ là 35.000.000 đồng; Cơ sở giáo dục mầm non độc lập có từ 50 trẻ đến 70 trẻ là 50.000.000 đồng.





Còn trẻ đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định được hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp nhận hỗ trợ 800.000 đồng/tháng.

Giáo viên, trẻ mầm non, các cơ sở giáo dục có đủ những quy định sẽ thực hiện các thủ tục hồ sơ và nhận hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước.