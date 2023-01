Công an TP.Đà Nẵng cấm cán bộ, chiến sĩ can thiệp CSGT xử phạt dịp tết

Theo lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng, mọi năm người dân thường chủ quan dịp tết lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) chỉ nhắc nhở, ít xử phạt, nên một bộ phận người tham gia giao thông vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đặc biệt là điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia.

Năm nay, Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng quán triệt các lực lượng CSGT, trật tự, cơ động, 911 triển khai nghiêm túc công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường phố, xử lý nghiêm các vi phạm.

Ngay từ mùng 1 tết, CSGT và các lực lượng phối hợp đã đồng loạt ra quân kiểm tra trên các tuyến QL1, QL14B, ĐT602, đường nội thị, lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện… các hành vi vượt đèn đỏ, đi sai làn, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.





TP.Đà Nẵng không có tai nạn giao thông dịp tết

Đặc biệt, Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ can thiệp vào việc xử phạt của CSGT; tất cả các trường hợp vi phạm do sử dụng rượu, bia đều phải xử lý nghiêm khắc.

Trong 7 ngày tết, lực lượng CSGT, trật tự đã xử phạt hơn 400 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 550 triệu đồng, trong đó có 60 trường hợp sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Trên toàn TP.Đà Nẵng không xảy ra tai nạn giao thông dịp Tết Quý Mão 2023. Theo Công an TP.Đà Nẵng, dịp Tết Nhâm Dần 2022, thành phố cũng không xảy ra tai nạn giao thông nào.