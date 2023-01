Nhiều tỉnh thành ‘bội thu’ dịp Tết Nguyên đán 2023

Chiều 27.1, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết khách tham quan, du lịch TP.Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (7 ngày từ 20.1 đến 26.1) đạt khoảng 293.873 lượt khách.

Cụ thể, khách nội địa đến thành phố dịp tết đạt 230.489 lượt, khách quốc tế đạt 63.384 lượt. Tổng số chuyến bay từ 20.1 đến 26.1 (29 tết đến mùng 5 tết) khoảng 768 chuyến, trong đó 444 chuyến nội địa, 324 chuyến quốc tế.

nguyễn tú

Ngành du lịch TP.Đà Nẵng “bội thu” du khách dịp này chủ yếu nhờ khách lẻ, chiếm đến 65%, đông nhất vào các ngày từ mùng 2 đến mùng 5 Tết Âm lịch.

Theo Sở Du lịch, khách lẻ chiếm đa số nằm trong dự đoán xu hướng du lịch hậu Covid-19, do đó từ cuối năm 2022 sở đã yêu cầu các hiệp hội, hội liên quan, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch cùng cộng đồng doanh nghiệp, các khu điểm du lịch tăng cường chất lượng dịch vụ, chất lượng đội ngũ, nhất là thái độ phục vụ và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách.

Đặc biệt, Sở Du lịch phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, khuyến khích các cơ sở kinh doanh tăng cường khuyến mãi, quà tặng, lì xì du khách đầu năm…

Tại Khánh Hòa, ông Lê Văn Tùng, Giám đốc Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh, cho biết từ 20.1 - 27.1 (29 tháng chạp đến mùng 5 tết), Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã đón 81 chuyến bay quốc tế, với hơn 17.000 hành khách nhập cảnh đến từ các quốc gia là Hàn Quốc, Kazakhstan, Thái Lan và Trung Quốc; cùng 82 chuyến bay xuất cảnh, với hơn 15.500 hành khách từ các quốc gia trên.

"Trong quá trình thực hiện công tác kiểm dịch đối với 163 chuyến bay xuất, nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, lực lượng chức năng không phát hiện trường hợp nào nghi ngờ nhiễm dịch Covid-19", ông Tùng thông tin.

thế quang

Thống kê trong 7 ngày Tết Nguyên đán của Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh (từ 20 - 26.1, tức 29 đến mùng 5 tết), cho biết toàn tỉnh đón 621.703 khách tham quan, riêng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đón 456.277 lượt du khách.

Tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh đạt 293,3 tỉ đồng, tăng 88,6% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 173,5% so với năm 2021 (năm ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19).

Trong đó, riêng mùng 4 tết, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen chính thức khai mạc hội xuân với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, đã đón 185.306 lượt du khách đến tham quan và hơn 160.000 người sử dụng cáp treo tại Sun World Ba Den Mountain.

Năm nay, Khu du lịch núi Bà Đen mở cửa cả ngày lẫn đêm để du khách chiêm ngưỡng không gian tâm linh chuyển màu kỳ ảo từ ánh hoàng hôn đến đêm lung linh trong ánh đèn. Theo đó, đỉnh núi Bà sẽ mở cửa từ 5 giờ sáng đến 22 giờ mỗi ngày.

Giang phương

Còn theo Sở VH-TT-DL Đồng Tháp, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã đầu tư đổi mới đa dạng sản phẩm du lịch và thu hút số lượng lớn du khách đến tham quan. Từ 20 - 26.1 (tức 29 tháng chạp đến mùng 5 Tết Quý Mão), các điểm du lịch đón hơn 127.000 lượt khách, tăng gần 69% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu du lịch đạt hơn 12,5 tỉ đồng, tăng hơn 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Các điểm du lịch thu hút khách tham quan như: làng hoa Sa Đéc, khu du lịch văn hóa Phương Nam (H.Lấp Vò), khu du lịch Tràm Chim; khu di tích Xẻo Quít, khu du lịch sinh thái Gáo Giồng và khu di tích Gò Tháp…