Công an TP.Đà Nẵng ra mắt Đội sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Ngày 1.4, đại tá Trần Phòng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, chủ trì buổi lễ ra mắt Đội sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ thuộc Phòng CSGT Công an thành phố.

Tại buổi lễ, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cũng công bố các quyết định điều động, bố trí công tác đối với cán bộ, chiến sĩ.

Theo quyết định của Công an TP.Đà Nẵng, trung tá Nguyễn Thiên Hoàng, Đội trưởng Đội tham mưu, được điều động giữ chức vụ Đội trưởng Đội sát hạch, cấp GPLX.

Đại tá Trần Phòng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, trao quyết định và chúc mừng trung tá Nguyễn Thiên Hoàng (bên phải) giữ chức vụ Đội trưởng Đội sát hạch, cấp giấy phép lái xe ẢNH: NGUYỄN TÚ

Thiếu tá Trần Hữu Sỹ, Phó đội trưởng Đội tham mưu và trung tá Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó đội trưởng Đội đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, được điều động giữ chức vụ Phó đội trưởng Đội sát hạch, cấp GPLX.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ được điều động, bổ nhiệm, đại tá Trần Phòng nhấn mạnh, công tác sát hạch, cấp GPLX đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân, góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

Do đó, đại tá Trần Phòng yêu cầu tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội sát hạch, cấp GPLX phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện nghiêm quy trình sát hạch, đảm bảo khách quan, minh bạch, đúng quy định pháp luật; hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng CSGT chính quy, hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Chuyển giao cấp GPLX cho công an

Trước đó, từ ngày 19.2, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã bố trí cán bộ tiếp nhận công tác quản lý nhà nước về sát hạch, cấp GPLX tại Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng).

Hai bên phối hợp bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, phần mềm, cơ sở dữ liệu, cơ sở vật chất, lực lượng CSGT cùng các chuyên viên của sở tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến cấp, đổi GPLX cho người dân.

Phòng CSGT đặt mục tiêu đảm bảo chuyển giao nhiệm vụ nhịp nhàng, thông suốt, liên tục không ngắt quãng, không gián đoạn, không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp.

Theo thượng tá Phan Văn Thương, Trưởng phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, việc tiếp nhận, bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp GPLX từ Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) về Bộ Công an được Công an TP.Đà Nẵng triển khai đảm bảo nguyên tắc bố trí cán bộ đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, phân cấp, phân quyền cho các tổ chức, cá nhân đủ các điều kiện để thực hiện. Đồng thời, áp dụng triệt để công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, giải quyết công việc trên môi trường điện tử, môi trường số.