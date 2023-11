Công an TP.Hà Nội nói gì về thông tin thiếu tiền trả lương cán bộ?

Gần đây, một tài khoản mạng xã hội TikTok có tên "M.U" chia sẻ hình ảnh một văn bản được cho là của PH01 Công an TP.Hà Nội gửi đến nhiều phòng nghiệp vụ khác của Công an TP.Hà Nội thông báo về việc thiếu tiền chi lương cho cán bộ, chiến sĩ.

Văn bản đang được lan truyền trên mạng xã hội CHỤP MÀN HÌNH

Chủ bài đăng chia sẻ hình ảnh văn bản kèm dòng trạng thái ngắn "CA (công an - PV) sống bằng lương", nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Bài đăng nhận được hàng chục nghìn lượt xem và hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận.

Trong hình ảnh văn bản mà tài khoản "M.U" đăng tải thể hiện kinh phí Bộ Công an cấp năm 2023 phục vụ thanh toán lương cho cán bộ, chiến sĩ các phòng thuộc Công an TP.Hà Nội không còn đủ để chi lương tháng 11. Do vậy, Công an TP.Hà Nội đã báo cáo Bộ Công an cấp bổ sung kinh phí thanh toán lương cho cán bộ, chiến sĩ đến hết năm.

Ngoài ra, trong văn bản được lan truyền trên mạng, PH01 Công an TP.Hà Nội cũng đề nghị lãnh đạo các phòng nghiệp vụ phổ biến, quán triệt và động viên từng cán bộ, chiến sĩ biết và thông cảm, chia sẻ trong trong trường hợp thanh toán lương chậm.

Liên quan đến vụ việc này, phóng viên Thanh Niên đã liên hệ với lãnh đạo PH01 Công an TP.Hà Nội để tìm hiểu.

Lãnh đạo PH01 Công an TP.Hà Nội cho hay, văn bản đang lan truyền trên mạng xã hội là không đúng; đồng thời, khẳng định Công an TP.Hà Nội không thiếu kinh phí để chi trả lương cho cán bộ, chiến sĩ như thông tin lan truyền.