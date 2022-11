Công an TP.HCM bắt nhóm đột nhập các biệt thự trộm cắp tài sản

Tối 25.11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ nghi phạm Đào Mạnh Toàn (42 tuổi, quê Nghệ An), Phạm Thị Bích Ngọc (36 tuổi, vợ của Toàn) và Nguyễn Quang Hưng (43 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Nghi phạm Toàn, Ngọc và Hưng đã gây ra hàng loạt vụ trộm tại các biệt thự ở TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác.

Theo PC02, nhóm này thuê ô tô tự lái hiệu Fortuner từ Nghệ An rồi đột nhập các biệt thự dọc tuyến đường vào TP.HCM. Trước khi gây án, nhóm này thay biển số giả và dùng keo 2 mặt dán vào biển số thật.





Các nghi phạm khai nhận đã thực hiện 9 vụ trộm tài sản. Cụ thể, một vụ ở Q.Bình Thạnh, 3 vụ ở TP.Thủ Đức, một vụ ở TP.Đà Nẵng và 4 vụ ở các tỉnh thành khác.

Trong nhóm này, có nhiều nghi phạm có nhiều tiền án, nghiện ma túy nặng. Hiện PC02 - Công an TP.HCM đang điều tra mở rộng vụ trộm ở các biệt thự nói trên.