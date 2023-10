Công an TP.HCM bổ nhiệm 88 điều tra viên ở công an cấp xã

Ngày 11.10, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an TP.HCM về việc bổ nhiệm điều tra viên ở công an cấp xã.

Theo đó, Công an TP.HCM bổ nhiệm 88 điều tra viên sơ cấp và trung cấp về cấp phường, xã ở 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Đại tá Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.HCM trao quyết định cho điều tra viên ở công an cấp xã

Đại tá Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ: "Việc bổ nhiệm điều tra viên cấp xã sẽ giúp chúng ta phòng chống tội phạm, tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, giải quyết tin báo tố giác tội phạm hiệu quả ngay từ cơ cở".



Đại tá Mai Hoàng (thứ 4 từ trái qua) trao quyết định cho các điều tra viên THANH TUYỀN

Đại tá Mai Hoàng đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy, khắc phục khó khăn, phấn đấu để Công an TP.HCM là một trong những đơn vị đi đầu, tiên phong của cả nước trong hoàn thành việc bổ nhiệm 100% điều tra viên cấp xã.

Đồng thời, đại tá Mai Hoàng yêu cầu các điều tra viên mới được bổ nhiệm cần nghiên cứu nhiệm vụ của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. "Với sứ mệnh, trọng trách lớn lao nhưng đầy tự hào, 88 điều tra viên vừa được bổ nhiệm cần bắt tay ngay vào công việc, vừa làm vừa học. Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, xung kích đi đầu trong phòng chống tội phạm ở địa phương, tiến tới chủ trì công tác khám xét, bắt giữ các đối tượng trên địa bàn, thực hiện nhiệm vụ theo quy định", đại tá Mai Hoàng nhấn mạnh.