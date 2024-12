Công an TP.HCM đặt 5 mục tiêu cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp tết

Ngày 15.12, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại buổi lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ẢNH: NGUYỄN ANH

Kéo giảm tội phạm trong nhiều lĩnh vực

Tham dự buổi lễ có Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải; trung tướng Lê Hồng Nam Giám đốc Công an TP.HCM, cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ…

Theo trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP.HCM và sự nỗ lực của lực lượng Công an TP.HCM nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Lực lượng Phòng CSGT Công an TP.HCM tại buổi lễ ra quân ẢNH: PHÒNG CSGT

Từ ngày 15.12 đến ngày 14.2.2025, Công an TP.HCM sẽ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã có những chuyển biến mạnh mẽ, góp phần kéo giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, vi phạm trong lĩnh vực trật tự xã hội được kéo giảm sâu so với cùng kỳ (giảm 18,16%); tội phạm “đường phố” được đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ (án cướp tài sản giảm 11,11 %, án cướp giật tài sản giảm 26,92%); tội phạm về kinh tế, tham nhũng, môi trường đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây, tổ chức lớn (đã phát hiện, đấu tranh 1.357 vụ, 1.467 đối tượng vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và 1.121 vụ, 1.138 đối tượng vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm).

Đặc biệt, tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy được chuyển biến tích cực với phương châm “giảm cầu, kiểm soát nguồn cung” (phát hiện 3.162 vụ với 8.163 đối tượng, thu giữ hơn 1,14 tấn ma túy các loại), qua đó đã được lãnh đạo các cấp ghi nhận và khen thưởng dưới nhiều hình thức.

Công an TP.HCM tập trung đấu tranh với 5 loại tội phạm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Ngọc Hải, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM đánh giá cao những thành tích, chiến công mà Công an TP.HCM đã đạt được trong năm qua.

Các lực lượng tại buổi lễ ra quân ẢNH: NGUYỄN ANH

Theo Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, bên cạnh thời cơ thuận lợi thì TP.HCM có những có khăn thách thức, các đối tượng tội phạm phức tạp, manh động... Năm 2025 sẽ là năm Công an TP.HCM tăng tốc, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, đặt ra nhiều yêu cầu nhiệm vụ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM nhìn nhận kết quả triển khai cao điểm trấn áp tội phạm rất quan trọng trong công tác phòng chống tội phạm của cả năm.

Công an TP.HCM dự đoán quy luật thời điểm cuối năm, các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn TP.HCM.

Đặc biệt, năm 2025 là năm bản lề, tạo tiền đề chuẩn bị công tác đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước... Do đó, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra đặc biệt cao đối với lực lượng công an.

Công an TP.HCM sẽ trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là 5 loại tội phạm đã được nhận diện còn tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp.

Đó là tội phạm và tệ nạn ma túy, tội phạm "tín dụng đen", tội phạm "đường phố", tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm có tổ chức và có yếu tố nước ngoài.

Triệt xóa các điểm, đối tượng bán lẻ ma túy. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, tuyên truyền, vận động thu hồi, đấu tranh với các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Công an TP.HCM sẽ thực hiện mục tiêu triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Chủ động, quyết liệt, vận dụng linh hoạt các biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn xã hội, gắn với thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với số người thất nghiệp, mất việc làm, đối tượng tái hòa nhập cộng đồng.

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng công an TP.Thủ Đức tại buổi lễ ra quân trấn áp tội phạm sáng 15.12 ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân với phương châm "từ mâu thuẫn lớn thành mâu thuẫn nhỏ, mâu thuẫn nhỏ thành không còn mâu thuẫn" để không phát sinh hậu quả pháp lý.

Cùng ngày, Công an TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện cũng đồng loạt tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.