Công an TP.HCM đề nghị truy tố 24 'cát tặc' biển Cần Giờ

Ngày 28.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép trên biển Cần Giờ, chuyển hồ sơ cho Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 24 bị can với các tội: vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; đưa hối lộ; môi giới hối lộ; rửa tiền; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 3 người liên quan trong vụ án này, đang được Công an TP.HCM điều tra trong vụ án độc lập, sẽ kết luận và đề nghị truy tố sau.

Tàu hút cát trái phép bị Công an TP.HCM tạm giữ CTV

Theo Công an TP.HCM, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 5.5.2022, Thủy đoàn II (Cục CSGT - Bộ Công an) bắt giữ 12 tàu hút cát tại khu vực Cồn Ngựa (nằm trên biển Cần Giờ). Cùng thời điểm này, Thủy đoàn II đã bắt giữ 3 sà lan đang neo đậu tại khu vực ngã ba sông Vàm Tuần (H.Cần Giuộc, tỉnh Long An) đang chứa đầy cát. Sau đó, Thủy đoàn II đã bàn giao hồ sơ, tang vật cho Công an TPHCM điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Các tàu "bạch tuộc" neo đậu chuẩn bị hút cát trái phép trên biển Cần Giờ CÔNG NGUYÊN

Ngay sau tiếp nhận hồ sơ, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", khởi tố bị can đối với Trương Văn Chinh (39 tuổi, quê Lâm Đồng), Trương Văn Thắng (39 tuổi, quê Hải Dương) và Vũ Ngọc Đại (48 tuổi, quê Bình Phước).

Theo đó, từ tháng 2 - 5.2022, 3 bị can nói trên đã điều hành 9 tàu "bạch tuộc" hút cát trái phép trên khu vực biển Cần Giờ. Thời gian hoạt động hút cát trái phép từ 18 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Cát được các tàu hút từ dưới biển lên, sau đó vận chuyển vào gần bờ để chuyển sang qua các sà lan, mang đi tiêu thụ.

Tàu "bạch tuộc" đang hút cát trái phép trên biển Cần Giờ CÔNG NGUYÊN

Mở rộng điều tra vụ án, Công an TP.HCM đã tiếp tục khởi tố, bắt giam 15 bị can về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; 1 bị can về tội tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có; 2 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 2 bị can về tội đưa hối lộ; 1 bị can về tội môi giới hối lộ; 1 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 bị can về tội rửa tiền.

Trong vụ án này, bị can Bùi Văn Song (Phó bí thư thường trực xã Minh Hòa, TX.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) là chồng của bà Trương Thị Minh (chủ của 1 tàu khai thác cát là tang vật vụ án) đã chỉ đạo Phạm Thị Hoa (Phó chủ tịch UBND xã Minh Hòa) ký xác nhận các giấy ủy quyền (ký ủy quyền sau thời điểm các tàu khai thác bị bắt) nhằm giúp cho các bị can trong vụ án hợp thức hóa hồ sơ xin trả lại tàu hút cát.

Kết quả điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố Bùi Văn Song và Phạm Thị Hoa về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.