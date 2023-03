Công an TP.HCM đề nghị xử lý 2 chủ đầu tư cố tình vi phạm PCCC

Ngày 4.3, Phòng Cảnh sát PCCC - cứu hộ cứu nạn (PC07) - Công an TP.HCM có thông báo công trình vi phạm quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng, chưa nghiệm thu PCCC đã đi vào hoạt động.

Trong đó, có 2 công trình là Block B1 và B2, thuộc dự án Khu phức hợp thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ (đường Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8) do Công ty CP thương mại dịch vụ xây dựng và kinh doanh nhà Vạn Thái làm chủ đầu tư.

Công trình vi phạm PCCC còn lại, là Block C chung cư Cao ốc Xanh (P.Phước Long A, TP.Thủ Đức) do Công ty CP đầu tư và xây dựng số 8 làm chủ đầu tư.

Hai công trình này được Công an TP.HCM kết luận vi phạm PCCC, chưa được PC07 nghiệm thu PCCC nhưng đã bàn giao cho người dân vào ở, tồn tại nhiều năm qua, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Block C chung cư Cao ốc Xanh không đảm bảo an toàn PCCC nhưng đã cho dân vào ở nhiều năm qua CÔNG NGUYÊN

Công an TP.HCM chỉ đạo Công an Q.8, Công an TP. Thủ Đức phối hợp chính quyền địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra và đôn đốc chủ đầu tư 2 công trình nêu trên khẩn trương khắc phục các thiếu sót, tồn tại về PCCC. Xử phạt vi phạm hành chính chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM yêu cầu Công ty CP thương mại dịch vụ xây dựng và kinh doanh nhà Vạn Thái và Công ty CP đầu tư và xây dựng số 8 chấm dứt tình trạng đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa được cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu PCCC.