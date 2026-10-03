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    Công an TP.HCM: Hơn 1.500 trường hợp bị xử phạt vì dừng, đỗ trước cổng trường
    VideoGiáo dục

    Công an TP.HCM: Hơn 1.500 trường hợp bị xử phạt vì dừng, đỗ trước cổng trường

    Yến Thi - Nguyên Ân

    Tình trạng phụ huynh dừng đỗ xe, hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trước cổng trường vẫn diễn ra phổ biến tại TP.HCM. Công an TP.HCM cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 1.549 trường hợp tại khu vực trước cổng trường học.

    Tại họp báo kinh tế - xã hội TPHCM diễn ra vào đầu tháng 10.2026, trung tá Lê Hoàng Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM, thông tin tình trạng phụ huynh dừng, đỗ xe và hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trước cổng trường trên địa bàn thành phố diễn ra khá phổ biến, tập trung chủ yếu vào các khung giờ cao điểm từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 và 16 giờ đến 17 giờ 30 hằng ngày.

    Việc này khiến học sinh phải đi bộ dưới lòng đường, gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đồng thời ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm, trật tự công cộng và trật tự đô thị.

    Trong 9 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 200.000 trường hợp vi phạm.

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    Theo Trung tá Lê Hoàng Phong, dù lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử lý, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, dừng đỗ phương tiện, bán hàng rong trước trường học vẫn tái diễn, xuất phát từ 4 nguyên nhân.

    Công an thành phố cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, trong đó tập trung tại khu vực trường học, bệnh viện, chợ và các tuyến đường phức tạp.

    Công an TP.HCM: Hơn 1.500 trường hợp bị xử phạt vì dừng, đỗ trước cổng trường - Ảnh 1.

    Trung tá Lê Hoàng Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM, thông tin tại họp báo

    ẢNH: NGUYÊN ÂN

    Công an TP.HCM cũng đề nghị Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng phương án tổ chức khu vực đưa đón học sinh vào giờ cao điểm, hạn chế xe cơ giới lưu thông, dừng, đỗ tại khu vực trước cổng trường.

    Lực lượng công an, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và bảo vệ trường học cũng được đề nghị phối hợp túc trực trong các khung giờ cao điểm để giữ trật tự, phân luồng giao thông và cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm.


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