Công an TP.HCM họp báo thông tin vụ án giết người, cướp tài sản

Chiều 14.2, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho hay, 17 giờ cùng ngày, Công an TP.HCM sẽ tổ chức họp báo, thông tin về vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn TP.Thủ Đức. Vụ án mạng này đang gây xôn xao dư luận.

Công an phong tỏa hiện trường nơi phát hiện một số phần thi thể nạn nhân TRẦN DUY KHÁNH

Trước đó, ngày 11.2, thông qua Báo Thanh Niên, người nhà chị Th. liên hệ đăng tin tìm người thân: "Cha mẹ khóc hết nước mắt vì con gái mất tích trước ngày về quê ăn tết".

Cụ thể, chị Th. (25 tuổi, quê Đồng Nai) làm việc tại Công ty TNHH Coats Phong Phú (P.Tăng Nhơn Phú B) và ở trọ trên đường Quang Trung (khu phố 5, P.Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cùng người yêu là anh Tuấn. Anh này đã về quê ở Phú Yên cách nay khoảng 1 tháng.

Sau khi kết thúc ca làm việc tại công ty, chị Th. nhắn tin báo với người thân là mình đang về quê nhà ở H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai) để ăn tết. Tuy nhiên, ba mẹ chị Th. chờ mãi không thấy con gái về đến nhà dù quãng đường chỉ khoảng 100 km. Chị Th. sau đó cũng mất liên lạc với gia đình.

Trưa 30 tết, gia đình chị Th. lên phòng trọ của chị này ở TP.Thủ Đức. Căn phòng không có sự xáo trộn, chiếc xe máy vẫn đậu bên trong, trên xe còn treo nhiều túi đồ để chuẩn bị về quê. Tuy nhiên, ba lô mà chị Th. thường dùng, điện thoại, chìa khóa xe thì không có trong căn phòng.

Gia đình sau đó đã trình báo vụ việc đến Công an P.Tăng Nhơn Phú B (TP.Thủ Đức, TP.HCM) và thuê phòng trọ gần khu vực để nghe ngóng tin tức của chị Th. Cha và mẹ chị Th. khóc hết nước mắt chờ tin con gái từng ngày.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra vụ án. Camera an ninh đặt tại đầu cổng dãy trọ cho thấy, sau khi đi làm về, chị Th. chưa từng rời khỏi dãy trọ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định N.Đ.K (quê Tiền Giang) có liên quan nên cử đơn vị lần theo dấu vết, bắt giữ người này.

Tại cơ quan công an, K. khai nhận hành vi phạm tội giết người như trên. Các phần thi thể của nạn nhân cũng được tìm thấy tại một số đoạn đường vắng trong Khu Công nghệ cao TP.HCM trong ngày 13.2 (sau 6 ngày mất tích).

Sau khi bị bắt, tại cơ quan điều tra, K. khai nhận, K. sống cùng dãy trọ với chị Th. trên đường Quang Trung nói trên và có tình cảm với chị Th., nhưng chị Th. đã có người yêu.

Chiều 8.2, thời điểm dãy trọ vắng vẻ, khi thấy chị Th. chuẩn bị về quê ăn tết, K. nảy sinh ý định hãm hiếp nạn nhân. K. giả vờ nhờ chị Th. qua phòng khiêng giúp đồ đạc. Khi chị Th. sang phòng trọ, K. đã làm chị này ngất rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, nghi phạm cướp một số tài sản của nạn nhân.

Để che giấu hành vi của mình, K. đã giết, rồi phi tang xác nạn nhân tại một số đoạn đường vắng trong Khu Công nghệ cao TP.HCM (TP.Thủ Đức). Sau khi gây án, K. bình tĩnh về quê bạn gái tại một tỉnh ở miền Trung, ăn tết.