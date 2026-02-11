Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM khuyến cáo thực hiện 'nhà tôi 3 có' để phòng cháy nổ

Duy Tính
Duy Tính
11/02/2026 07:14 GMT+7

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây, TP.HCM ghi nhận các tình huống cháy nổ tại khu dân cư, chung cư, cơ sở sản xuất và nơi tập trung đông người có diễn biến phức tạp, làm gia tăng nguy cơ nhiều người bị ngạt khói.

Ngày 10.2, Sở Y tế TP.HCM tổ chức tập huấn hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ngạt khói cho tất cả cơ sở y tế trên địa bàn. Buổi tập huấn có sự tham dự của đại diện Công an TP.HCM.

Theo PGS-TS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, thời gian gần đây, tại TP.HCM ghi nhận các tình huống cháy nổ ở khu dân cư, chung cư, cơ sở sản xuất và nơi tập trung đông người có diễn biến phức tạp, làm gia tăng nguy cơ nhiều người bị ngạt khói. Điều này có thể dẫn đến các biến chứng nặng và tử vong nếu không được phát hiện, xử trí và cấp cứu kịp thời.

Công an TP . HCM khuyến cáo thực hiện ' nhà tôi 3 có ' để phòng cháy nổ - Ảnh 1.

Buổi tập huấn trực tuyến hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ngạt khói cho tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM

ẢNH: DUY TÍNH

Thực tiễn công tác cấp cứu cho thấy việc tiếp cận sớm, đánh giá đúng mức độ tổn thương và triển khai phác đồ điều trị thống nhất giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ tính mạng người bệnh và nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành. Trong khi chờ Bộ Y tế cập nhật, bổ sung hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, Sở Y tế đã tổ chức xây dựng, bổ sung và cập nhật tài liệu chuyên môn về chẩn đoán và điều trị ngạt khói.

Bác sĩ Bạch Văn Cam, Chủ tịch Hội hồi sức cấp cứu TP.HCM, nhấn mạnh đây là phác đồ có phân độ ngạt khói không thể tìm được trong tài liệu y văn thế giới. Phân độ ngạt khói với 10 tiêu chí giúp bác sĩ xử trí tốt, trong đó có tiêu chuẩn về lâm sàng rất mới.

Về phía người dân, phác đồ cũng hướng dẫn xử trí khi có đám cháy. Theo đó, cần bình tĩnh, xác định ngọn lửa và nguồn khói, ổn định tâm lý để tìm cách thoát ra nhanh chóng và an toàn. Báo động, kêu cứu xung quanh. Phòng hít khói độc bằng bịt khăn có thấm nước lên miệng, mũi để tránh ngạt khí. Tìm cách thoát hiểm như di chuyển tới nơi an toàn bằng cách bò sát mặt đất và men theo bờ tường để tìm lối thoát nạn một cách nhanh nhất. Dập lửa khi quần áo bị cháy bằng cách dừng di chuyển, nằm xuống và trở mình liên tục cho đến khi ngọn lửa được dập tắt. Khẩn trương gọi ngay tổng đài 114, cung cấp thông tin ngắn gọn, chính xác về vị trí và tình huống cháy. Tuyệt đối không trở lại đám cháy vì bất kỳ lý do gì; ưu tiên bảo đảm an toàn cho bản thân và tuân theo hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường.

Chia sẻ tại buổi tập huấn, thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận, Phó đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (thuộc PC07, Công an TP.HCM), thông tin thời gian qua xảy ra nhiều vụ cháy, và 90% nạn nhân tử vong do ngạt khói. Không chỉ những nạn nhân đưa ra khỏi vùng cháy mà cả những nạn nhân xung quanh vẫn có thể bị nhiễm ngạt khói, bản thân những chiến sĩ khi làm nhiệm vụ cũng bị ảnh hưởng.

Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận cũng khuyến cáo người dân cần thực hiện phương châm "nhà tôi 3 có": Có hệ thống báo cháy để nhanh chóng phát hiện cháy hoặc rò rỉ khí gas; có mặt nạ chống khói; có lối thoát hiểm thứ hai dự trù cho chính căn nhà của mình. Thực hiện "3 có" để chủ động trước, sau đó mới tính đến chuyện chuẩn bị bình chữa cháy.

