Công an TP.HCM thăm Báo Thanh Niên kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng VN

Ngày 18.6, đoàn công tác của Công an TP.HCM do đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM làm trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng Báo Thanh Niên nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025).

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn tặng ấn phẩm mừng ngày 21.6, kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam cho đại tá Trần Hồng Minh

Đoàn công tác của Công an TP.HCM còn có thượng tá Nguyễn Minh Hưng, Phó trưởng phòng An ninh - chính trị nội bộ; thượng tá Trần Văn Phước, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động cùng các lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM.

Tiếp đoàn công tác có Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn; Phó tổng biên tập Bảo Phước và các thành viên Ban biên tập.

Gửi lời chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam đến Ban biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Thanh Niên, đại tá Trần Hồng Minh khẳng định, Ban giám đốc Công an TP.HCM luôn trân trọng, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Báo Thanh Niên trong phối hợp thông tin, tuyên truyền hiệu quả tất cả các hoạt động của Công an TP.HCM, có nhiều tin bài chất lượng, kịp thời về lực lượng công an nhân dân.

"Báo Thanh Niên là một trong những cơ quan báo chí luôn đồng hành sâu sát với lực lượng Công an TP.HCM. Các bài viết của báo không chỉ phản ánh kịp thời, khách quan các vấn đề an ninh trật tự mà còn góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân, cổ vũ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", đại tá Trần Hồng Minh đánh giá.

Đại tá Trần Hồng Minh mong muốn Báo Thanh Niên phát huy truyền thống báo chí cách mạng, khẳng định vai trò xung kích trên mặt trận thông tin. Thời gian tới, Báo Thanh Niên và Công an TP.HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả vì sự nghiệp chung, đặc biệt trên lĩnh vực bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân.

Cảm ơn sự quan tâm của thiếu tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM; đại tá Trần Hồng Minh; Ban giám đốc Công an TP.HCM, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ, Báo Thanh Niên đặc biệt chú trọng công tác thông tin tuyên truyền tích cực, kịp thời, lan tỏa rộng khắp. Ngoài ra, Báo Thanh Niên cũng chú trọng, tích cực phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM thực hiện công tác xã hội, hướng về cộng đồng, đặc biệt là người nghèo, trẻ mồ côi, địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa.

"Thời gian qua, sự đồng hành, chia sẻ kịp thời của lực lượng Công an TP.HCM không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên chúng tôi tác nghiệp an toàn, hiệu quả, còn tiếp thêm động lực để Báo Thanh Niên thực hiện tốt hơn sứ mệnh của mình", Tổng biên tập nhấn mạnh.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn nói thêm, trong thời gian tới, Báo Thanh Niên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, sẵn sàng tâm thế chủ động trong việc tích cực thông tin tuyên truyền về lực lượng Công an nhân dân, đồng hành cùng các lực lượng Công an TP.HCM bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ người dân và lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội.