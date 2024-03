Công an TP.HCM tìm người liên quan vụ án mạng ở tiệm massage

Theo Công an TP.HCM, trước đó sáng 2.12.2023, Lê Minh Thuận (28 tuổi, anh ruột Duy) đang ở tiệm massage Đ.T (thuộc ấp 4B, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) thì xảy ra mâu thuẫn với 2 người khách (không rõ lai lịch).







Lê Chí Thanh, người mà Công an TP.HCM phát thông báo tìm CÔNG AN CUNG CẤP

Sau đó, Thuận bỏ lên lầu, 2 khách cũng rời đi. Lúc này, Duy biết chuyện khách cự cãi với anh mình nên chạy xuống, cầm kiếm chém nhầm anh H. (quê tỉnh Lâm Đồng) đang nằm nghỉ tại ghế sofa tiệm massage và rượt chém một khách nam khác. Những người bị thương được đưa vào bệnh viện nhưng anh H. đã tử vong.



Công an H.Bình Chánh sau đó phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Cũng theo công an, sau khi gây án, Duy nhờ Thuận và Dương Văn Vũ (33 tuổi) che giấu, chở đi trốn.

Qua mối quan hệ xã hội, Duy nhờ Lê Hoài Bảo (45 tuổi) đưa sang Campuchia và được báo giá 15 triệu đồng. Bảo sau đó kêu Đặng Văn Kha (48 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) chở Duy.

Kha khai đã điện cho Lê Chí Thanh (42 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, là người chuyên hành nghề chạy xe ôm ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài) để chở Duy đi trốn nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người; che giấu tội phạm và môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Công an khởi tố bị can đối với Lê Minh Duy về tội giết người, quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Thuận và Dương Văn Vũ về tội che giấu tội phạm. Ngoài ra, công an quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Văn Kha, Lê Hoài Bảo về tội môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Do Lê Chí Thanh không có ở địa phương, chưa làm việc được nên cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy tìm và đang củng cố chứng cứ để xử lý Thanh cùng những người liên quan theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phát thông báo, Lê Chí Thanh ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Bất kỳ ai biết thông tin về người này, đề nghị thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM; điện thoại 0693187200, gặp điều tra viên Trần Văn Thái).