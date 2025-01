Công an TP.HCM tổ chức giải pickleball mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ

Phát biểu khai mạc, đại tá Nguyễn Đình Dương (Phó giám đốc Công an TP.HCM) cho biết pickleball là một môn thể thao mới, đang phát triển rất nhanh trên thế giới và cả Việt Nam nhờ sự kết hợp thú vị giữa nhiều môn thể thao, phù hợp cho mọi lứa tuổi, giới tính và mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Với mong muốn đa dạng các môn thể thao, tạo ra một sân chơi lành mạnh và bổ ích cho cán bộ, chiến sĩ sau thời gian làm việc vất vả; đồng thời, phát triển phong trào pickleball trong lực lượng Công an TP.HCM, sau 2 tuần nỗ lực thi công, Công an TP.HCM đã hoàn thành 4 sân đúng theo tiến độ và tiêu chuẩn chất lượng quy định trong niềm vui tươi, phấn khởi của đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Nguyễn Đình Dương phát biểu khai mạc giải pickleball mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ ẢNH: P.T

Với sự kiện đầu tiên của cụm 4 sân pickleball, đại tá Nguyễn Đình Dương chúc các vận động viên thi đấu hết mình, giành được thành tích cao, chúc giải mừng Đảng - mừng Xuân Ất Tỵ 2025 thành công tốt đẹp.

Là đơn vị được Ban giám đốc Công an TP.HCM giao nhiệm vụ triển khai xây dựng cụm sân pickleball và tổ chức giải, tại buổi lễ, đại tá Lê Viết Tiệp (Trưởng phòng PX03 - Phòng công tác Đảng và công tác chính trị) khẳng định cụm sân pickleball tại trụ sở Công an TP.HCM thể hiện sự quan tâm của Ban giám đốc Công an TP.HCM.

Cùng với đó là sự hỗ trợ, phối hợp, chung tay góp sức của các đơn vị và sẽ là dấu mốc quan trọng cho làn gió mới trong phát triển phong trào thể thao, giúp cán bộ chiến sĩ trong lực lượng rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao.

Sau một ngày thi đấu hứng khởi và hết mình, các giải thưởng được trao có các vận động viên như sau:

Ở nội dung đôi nam lãnh đạo - chỉ huy, hạng nhất thuộc về cặp đôi Lê Minh Hải - Nguyễn Văn Hà (PA05); hạng nhì là cặp đôi Lê Viết Tiệp - Bùi Tuấn Anh (PX03); đồng hạng ba là các cặp đôi Nguyễn Thanh Tuấn - Lê Minh Hải (Công an Q.6), Nguyễn Duy Đông - Nguyễn Trung Hiếu (Công an Q.Tân Phú).

Các vận động viên đôi nam lãnh đạo - chỉ huy, đôi nữ nhận giải

ẢNH: P.T

Ở nội dung đôi nam, hạng nhất thuộc về cặp đôi Nguyễn Hữu Nghĩa - Phạm Lê Tuấn Nghĩa (Pronex); hạng nhì là cặp đôi Nguyễn Thanh Thủy - Trần Hoàng Luân (Công an Q.12); đồng hạng 3 là các cặp đôi Phạm Huy Chinh - Phan Tuấn Anh (PC02), Huỳnh Anh Dũng - Nguyễn Đức Minh.

Các vận động viên đôi nam nhận giải ẢNH: P.T

Nội dung đôi nữ, cặp đôi Trần Thị Ngọc Tuyền (Công an Q.Phú Nhuận) - Trần Thị Mỹ Duyên (PX04) đã dành hạng nhất; cặp đôi Nguyễn Thị Hồng Nhung - Lê Ngọc Phương (PH01) dành hạng nhì; đồng hạng 3 thuộc về 2 cặp đôi Đỗ Thị Khánh Linh - Nguyễn Thi Nê (Công an Q.Gò Vấp), Lê Thị Thùy Liên - Tôn Thị Diệu Linh (PC08).

Đại tá Lê Viết Tiệp trao giải cho các vận động viên đôi nam nữ ẢNH: P.T

Về nội dung đôi nam nữ, hạng nhất đã thuộc về cặp đôi Đinh Ngọc Quảng - Trần Thị Mỹ Duyên (PX04); hạng nhì là cặp đôi Trần Tấn Thành - Đỗ Thị Hoàng Anh (Công an TP.Thủ Đức); đồng hạng 3 thuộc về 2 cặp đôi Đình Phú - Phan Thương (Báo Thanh Niên), Phạm Tấn Nghĩa - Tôn Thị Diệu Linh (PC08).