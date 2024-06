Công an TP.HCM triệt phá 1.622 vụ, thu giữ 736 kg ma túy trong 6 tháng

Công an TP.HCM cho biết, riêng tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy (tháng 6.2024), Công an TP.HCM đã xác lập đấu tranh, khám phá 274 vụ, bắt 675 đối tượng (so với cùng kỳ tăng 64 vụ); thu giữ hơn 62,3 kg ma túy các loại cùng nhiều công cụ, phương tiện phạm tội có liên quan. Công an TP.HCM đã khởi tố 219 vụ, 424 bị can; xử phạt hành chính 24 vụ, 145 đối tượng.