Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia do một Việt kiều điều hành

Ngày 11.5, Công an TP.HCM cho biết, sau nhiều tháng lần theo dấu vết, đeo bám các đối tượng, lực lượng phối hợp thuộc Công an TP.HCM đã triệt phát đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn, đưa hàng trăm kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ. Công an đã bắt giữ 9 bị can, thu giữ gần 95 kg ma túy.

Đây là chiến công xuất sắc của Công an TP.HCM, chặt đứt một nguồn cung ma túy lớn từ nước ngoài vào TP.HCM và các tỉnh, thành khác; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi "cái chết trắng", giữ vững an ninh trật tự, cuộc sống bình yên của người dân.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố 9 bị can gồm: Trương Ngọc Mai, Chu Bá Chung, Đỗ Thị Minh Tâm, Trần Kim Loan và Mai Thị Ngân về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy"; Nguyễn Vũ Khải Hoàng về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy"; Diệp Hoàng Linh, Nguyễn Trung Quốc, Nguyễn Tấn Thành về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo Công an TP.HCM, giữa tháng 9.2022, công an bắt giữ Trương Ngọc Mai trên đường Đỗ Ngọc Thạnh (Q.5) khi đang đi giao ma túy trong 3 thùng giấy được quấn băng keo để trên xe máy của người này. Lực lượng công an tìm thấy gần 12 kg ma túy loại hàng đá.

Khám xét nơi ở của Mai tại Q.4, công an thu giữ thêm 11,5 kg heroin, gần 40 kg hàng đá, 12 kg thuốc lắc và ketamine, máy ép, cân điện tử. Cùng lúc, nhiều mũi trinh sát ập vào căn nhà trên đường Trần Văn Đang (Q.3); căn hộ tại Q.8 bắt giữ nhiều nghi phạm trong đường dây...

Trong đường dây ma túy này, riêng nghi phạm Việt kiều Chu Bá Chung trốn ra TP.Nha Trang (Khánh Hòa), đến ngày 21.9.2022 thì bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Chu Bá Chung thừa nhận, khoảng đầu năm 2019 Chung thua bạc tại các sòng bạc Campuchia và nợ tiền của một người đàn ông. Do Chung không có khả năng chi trả nên ông này đề nghị làm đầu mối giao ma túy cho khách tại TP.HCM với tiền công 100 - 200 USD một chuyến.

Từ đầu năm 2020, mỗi lần Chung nhận 5 - 30 kg ma túy đá, ketamine, thuốc lắc... từ đường dây của ông chủ bên Campuchia, vận chuyển về TP.HCM giao đến điểm hẹn đã được ấn định sẵn.

Để mở rộng hoạt động, Chung thuê Mai làm đầu mối nhận ma túy, sau đó giao đến những đại lý tiêu thụ.

Sau khi bị bắt, Nguyễn Vũ Khải Hoàng khai, khoảng tháng 3.2022, Hoàng có vay tiền của một người chưa rõ lai lịch, tự xưng là "Thạch".

Hoàng trả tiền lãi cho người này được một tháng thì không còn khả năng chi trả (tổng tiền gốc và tiền lãi khoảng 400 triệu đồng). Đến khoảng tháng 9.2022, "Thạch" đề nghị Hoàng vận chuyển ma túy đến TP.HCM giao cho khách và sẽ trả công bằng tiền, nhưng số tiền này sẽ được cấn trừ vào số tiền Hoàng đang nợ.

"Thạch" thỏa thuận sẽ trả công cho Hoàng từ 100 - 200 triệu đồng/lần vận chuyển ma túy.

Đến chiều 13.9.2022, "Thạch" gọi điện thoại yêu cầu Hoàng đi ô tô đến khu vực H.Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (gần cửa khẩu Bờ Y). Khi Hoàng đến điểm hẹn thì "Thạch" lái ô tô đến giao cho Hoàng 1 vali chứa ma túy rồi yêu cầu Hoàng chở về TP.HCM và hứa sẽ trừ nợ cho Hoàng số tiền 100 triệu đồng. "Thạch" cho Hoàng thêm 5 triệu đồng để chi phí trên đường vận chuyển ma túy.

Về đến TP.HCM, khoảng 7 giờ ngày 15.9.2022, Hoàng đến P.Thảo Điền (TP.Thủ Đức) rồi dừng xe gọi điện thoại báo cho "Thạch" biết. "Thạch" nói Hoàng chờ một lúc sẽ có người gọi điện thoại để nhận ma túy. Sau khi giao ma túy xong, Hoàng gọi điện thoại báo cho "Thạch" biết rồi trở về tỉnh Bình Định thì bị công an mời làm việc.

Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia nói trên.