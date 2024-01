Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán pháo nổ xuyên quốc gia

Ngày 30.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết, vừa phối hợp các lực lượng liên quan đã triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán pháo nổ trái phép từ Campuchia về TP.HCM.

Cái tết buồn của thanh niên vận chuyển gần 1 tấn pháo nổ

Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phước Cảnh (24 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) và Nguyễn Văn Tiến (28 tuổi, quê tỉnh Gia Lai), thu giữ hơn 1 tấn pháo nổ các loại.

Nghi phạm vận chuyển pháo nổ trái phép bị công an bắt giữ CTV

Theo Công an TP.HCM, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đơn vị này đã xác định đường dây vận chuyển, mua bán pháo nổ trái phép quy mô lớn trên địa bàn nên xác lập chuyên án. Ngày 18.1, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Nguyễn Phước Cảnh khi đang đi giao 80 kg pháo nổ.

Công an TP.HCM bắt giữ xe tải vận chuyển pháo nổ trái phép từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ CTV

Mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã xác định Nguyễn Văn Tiến là người đang cầm đầu đường dây vận chuyển pháo lậu từ Campuchia qua khu vực biên giới giáp ranh với tỉnh Long An, sau đó đưa về TP.HCM tiêu thụ. Rạng sáng 30.1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an H.Bình Chánh, Công an tỉnh Long An đã bắt giữ Nguyễn Văn Tiến khi đang điều khiển xe tải vận chuyển 576 hộp pháo nổ (trọng lượng hơn 938 kg) từ biên giới Campuchia về TP.HCM tiêu thụ.

Công an kiểm đếm pháo lậu bị bắt giữ CTV

Theo Công an TP.HCM, chỉ trong 45 ngày vừa qua, đã khởi tố 20 vụ, 27 bị can liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ. Công an thu giữ hơn 2,2 tấn pháo nổ thành phẩm, hơn 500 kg nguyên liệu sản xuất pháo. Đây là số pháo nổ mà các đường dây chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng, điều tra vụ vận chuyển, mua bán pháo nổ trái phép từ Campuchia về TP.HCM.