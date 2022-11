Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán vũ khí, thu giữ gần 150 khẩu súng

Ngày 7.11, Công an TP.HCM cho biết các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Cụ thể, công an đã bắt giữ được các nghi phạm trong đường dây này gồm: Trần Bá Lộc (25 tuổi, quê Quảng Ngãi); Đinh Việt Thái Bảo (30 tuổi, ngụ Q.12); Nguyễn Quang Huy (25 tuổi); Phan Văn Trí (26 tuổi, cùng ngụ Q.Gò Vấp).

Trước đó, Công an TP.HCM phát hiện đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn nên đeo bám, củng cố hồ sơ. Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo PC02, Công an TP.Thủ Đức, Công an Q.Gò Vấp, Công an Q.12 điều tra làm rõ.

Ngay sau đó, công an đã bắt giữ 3 nghi phạm nói trên. Qua khám xét, công an thu giữ gần 150 khẩu súng các loại; 250 viên đạn; hơn 4.000 dao, kiếm cùng hàng trăm công cụ hỗ trợ.





PC02 cho biết các nghi phạm sử dụng mạng xã hội đăng tin quảng cáo, trao đổi, mua bán. Khi có người mua hàng, nhóm yêu cầu chuyển khoản đặt cọc trước.

Sau đó, các nghi phạm sử dụng các ứng dụng giao hàng để chuyển hàng cho người mua. Sau khi nhận hàng, người mua chuyển khoản cho nhóm này.

Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nói trên.