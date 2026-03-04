Công an TP.HCM triệt phá sới gà 'bịp', thao túng bằng công nghệ

Ngày 4.3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục đấu tranh, sàng lọc để xử lý Lê Văn Tuấn (40 tuổi), Phạm Thành Nhịnh (47 tuổi), Trịnh Linh Dương (32 tuổi), Nguyễn Lê Hoài Ân (tức "chú ba Tân Định") cùng hơn 40 người khác về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức đá gà.

Nguyễn Lê Hoài Ân được xác định là "ông trùm" đứng sau sắp xếp, kiểm soát các độ gà

ẢNH: CACC

Theo điều tra, Tuấn và Nhịnh giữ vai trò trọng tài; Dương là “biện gà”, trực tiếp kiểm tra, sắp xếp cặp gà cùng hạng cân, làm trung gian nhận cược; Nguyễn Hữu Khang lo sân bãi, công cụ đá gà và phục vụ con bạc. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định tất cả chỉ là những mắt xích trong một kịch bản được dàn dựng sẵn.

0,1 kg “biến mất” và cái bẫy hơn 270 triệu đồng

Chiều 28.2, một con gà úa nặng 2,8 kg được mang đến cáp kèo. Ở phía bên kia, “anh hai” Hoài Ân cho người đưa ra con gà bướm nặng hơn 3 kg, thể trạng vượt trội. Nếu cân đúng thực tế, đây là kèo lệch, khó ai dám bắt.

Tuy nhiên, trên màn hình điện tử đặt giữa bãi đất trống trong vườn cao su, kim cân dừng lại ở mức 2,7 kg. Con gà bướm bỗng nhẹ hơn đối thủ 0,1 kg và nghiễm nhiên đứng “kèo dưới”. Sự chênh lệch nhỏ ấy đủ làm thay đổi toàn bộ tỷ lệ cược.

Các nghi phạm trực tiếp điều hành sới gà bị Công an TP.HCM bắt giữ ẢNH: CACC

Kèo được chấp theo hướng gà úa thua đủ nhưng chỉ ăn 8. Tổng số tiền ăn thua nhanh chóng được đẩy lên hơn 270 triệu đồng. Ít người biết rằng, khi đối phương đang vô mồi cho gà, một chiếc remote trong tay nhóm tổ chức đã âm thầm điều chỉnh lại con số trên cân.

Với cách sắp đặt này, nếu gà bướm thắng – nhóm Ân hưởng trọn tiền cược lớn. Nếu chẳng may thua, tỷ lệ chung chi cũng đã được tính toán để giảm thiệt hại, đó là chưa kể trọng tài thu xâu 5% trên tổng tiền thắng.

Chỉ vài phút sau khi thả gà, gà úa trúng cựa thép và gục tại chỗ. Ván cược kết thúc nhanh chóng như đã được định đoạt từ trước.

"Ván bài" đã bị sắp đặt khi con gà chưa bước lên bàn cân

Khi các bên đang chuẩn bị chung tiền, hàng trăm trinh sát PC02 phối hợp Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan bất ngờ ập vào vây ráp. Tiếng súng chỉ thiên vang lên giữa rừng cao su khiến đám đông hoảng loạn. Nhiều người bỏ lại tài sản tháo chạy nhưng bị khống chế ngay sau đó.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ gồm nhiều con gà, cân điện tử và băng keo ẢNH: CACC

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trong người Tuấn, Nhịnh và Dương có các thiết bị điều khiển từ xa dùng để can thiệp cân điện tử. Trước chứng cứ rõ ràng, nhóm này thừa nhận hành vi gian lận nhằm đảm bảo phần thắng luôn nghiêng về phía mình.

Cơ quan điều tra xác định, dù Nhịnh, Tuấn và Dương trực tiếp điều hành tại hiện trường, nhưng toàn bộ kèo độ đều do Nguyễn Lê Hoài Ân sắp xếp, kiểm soát. Việc ghép cặp, tính kèo, phân chia lợi nhuận đều nằm trong sự điều phối của người này.

Cân điện tử đã được các con bạc "phù phép" để thao túng kết quả ẢNH: CACC

Ngoài chiêu dùng cân điện tử điều khiển từ xa, Ân còn có nhiều mánh khóe khác, do từng góp vốn bầu gà ở Campuchia, am hiểu cách vận hành các sới chuyên nghiệp. Bề ngoài là những trận đá gà tự phát, nhưng thực chất là mô hình cờ bạc được tính toán chặt chẽ, hạn chế tối đa rủi ro cho nhóm cầm đầu và đẩy phần thua về phía người chơi.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cảnh báo, các đường dây tổ chức cờ bạc hiện nay sử dụng thiết bị công nghệ tinh vi để chi phối kết quả. Người tham gia không chỉ đối diện nguy cơ mất trắng tài sản mà còn có thể bị xử lý hình sự, bởi “ván bài” đã bị sắp đặt ngay từ khi con gà chưa bước lên bàn cân.