Công an TP.HCM triệt phá sới gà, khởi tố 22 người









Ngày 9.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Tuấn (40 tuổi), Phạm Thành Nhịnh (47 tuổi), Trịnh Linh Dương (32 tuổi) cùng 19 người khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại một sới gà ở TP.HCM.

Đột kích tụ điểm đá gà sau nhà không số

Theo điều tra ban đầu, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên tiếp triệt xóa nhiều tụ điểm cờ bạc tinh vi.

Những người tham gia đá gà bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, trưa 28.2, hàng trăm cán bộ chiến sĩ PC02 cùng các đơn vị phối hợp đã bất ngờ bao vây, đột kích tụ điểm đá gà ăn tiền tại bãi đất trống phía sau nhà không số thuộc tổ 14 (phường Hòa Lợi, TP.HCM). Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang 45 người đang mải mê sát phạt và thu giữ hơn 300 triệu đồng tiền mặt, 8 con gà đá, 38 điện thoại di động, 32 xe máy và 2 ô tô.

Bước đầu, công an xác định sới bạc này do nhóm Lê Văn Tuấn, Phạm Thành Nhịnh và Trịnh Linh Dương cầm đầu. Nhóm này tổ chức tinh vi, thu hút con bạc từ nhiều địa phương đổ về với số tiền giao dịch mỗi ngày lên đến hàng trăm triệu đồng.

Liên tiếp triệt phá các tụ điểm cờ bạc dịp tết

Trước đó, ngay trong ngày mùng 3 tết Bính Ngọ, hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và công an địa phương cũng đã triệt phá thành công một sòng bài cào (3 cây) tại khu vực phường Vũng Tàu.

Tang vật thu giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại đây, công an đã bắt giữ 38 đối tượng do Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi) cầm đầu, thu giữ hơn 160 triệu đồng. Tụ điểm này hoạt động hết sức manh động, lợi dụng dịp lễ tết để lôi kéo người dân tham gia sát phạt.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong sới gà bịp và các tụ điểm đánh bạc nêu trên để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.