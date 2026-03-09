Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM triệt phá sới gà, khởi tố 22 người

Ngọc Lê - Ngọc Anh
09/03/2026 19:59 GMT+7

Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố 22 bị can liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại một sới gà ở TP.HCM với quy mô lớn, thu giữ hàng trăm triệu đồng.



Ngày 9.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Tuấn (40 tuổi), Phạm Thành Nhịnh (47 tuổi), Trịnh Linh Dương (32 tuổi) cùng 19 người khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại một sới gà ở TP.HCM.

Đột kích tụ điểm đá gà sau nhà không số

Theo điều tra ban đầu, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên tiếp triệt xóa nhiều tụ điểm cờ bạc tinh vi.

Triệt phá sới gà bịp ở TP.HCM, khởi tố 22 đối tượng liên quan - Ảnh 1.

Những người tham gia đá gà bị bắt

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, trưa 28.2, hàng trăm cán bộ chiến sĩ PC02 cùng các đơn vị phối hợp đã bất ngờ bao vây, đột kích tụ điểm đá gà ăn tiền tại bãi đất trống phía sau nhà không số thuộc tổ 14 (phường Hòa Lợi, TP.HCM). Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang 45 người đang mải mê sát phạt và thu giữ hơn 300 triệu đồng tiền mặt, 8 con gà đá, 38 điện thoại di động, 32 xe máy và 2 ô tô.

Bước đầu, công an xác định sới bạc này do nhóm Lê Văn Tuấn, Phạm Thành Nhịnh và Trịnh Linh Dương cầm đầu. Nhóm này tổ chức tinh vi, thu hút con bạc từ nhiều địa phương đổ về với số tiền giao dịch mỗi ngày lên đến hàng trăm triệu đồng.

Liên tiếp triệt phá các tụ điểm cờ bạc dịp tết

Trước đó, ngay trong ngày mùng 3 tết Bính Ngọ, hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và công an địa phương cũng đã triệt phá thành công một sòng bài cào (3 cây) tại khu vực phường Vũng Tàu.

Triệt phá sới gà bịp ở TP.HCM, khởi tố 22 đối tượng liên quan - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại đây, công an đã bắt giữ 38 đối tượng do Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi) cầm đầu, thu giữ hơn 160 triệu đồng. Tụ điểm này hoạt động hết sức manh động, lợi dụng dịp lễ tết để lôi kéo người dân tham gia sát phạt.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong sới gà bịp và các tụ điểm đánh bạc nêu trên để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Triệt phá tụ điểm đá gà trong kho hàng, bắt giữ 50 người

Triệt phá tụ điểm đá gà trong kho hàng, bắt giữ 50 người

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ 50 người tham gia sát phạt với hình thức đá gà ăn tiền tại một kho hàng bỏ trống và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can.

Khám phá thêm chủ đề

sới gà triệt phá Phòng Cảnh sát hình sự đánh bạc con bạc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận